Un festival offensif à Lévis

Premier de trois gros matchs cette semaine pour les Chevaliers de Lévis qui l'ont emporté hier soir, devant les Albatros du Collège Notre-Dame, par la marque de 7 à 6 au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Les arbitres ont le bras facile en première période alors que pas moins de six punitions sont accordées dont 2 aux Chevaliers dans les quatres premières minutes. Les Chevaliers se retroussent les manches et Logan Bêty s’échappe en désavantage numérique pour déjouer le gardien Bélanger. Moins de deux minutes plus tard, Benjamin Corso inscrit son 8e de la campagne en avantage numérique. Les Albatros souhaitent réduire l’écart rapidement, mais ils doivent attendre à la 14e minute pour voir un des leurs marquer et c’est Louis Métivier qui déjoue Lainesse

La deuxième période est offensive alors que cinq buts sont inscrits. Alex Duguay-Caron, Lucas Morin et Loïk Poulin sont les marqueurs pour Lévis tandis qu'Éloi Bénard et Zachary Chouinard noircissent la feuille de pointage pour le Collège Notre-Dame. Après 40 minutes de jeu, 5-3 Lévis.

La troisième période est semblable à la précédente puisque cinq buts sont inscrits. On alterne les filets entre les deux équipes. Éloi Bénard avec son deuxième de la partie. Notons qu’Éloi Bénard a inscrit un but digne des jeux de la semaine en déjouant les deux défenseurs vétérans des Chevaliers. Malyk Côté et Simon Delarosbil sont les pointeurs au dernier tiers. Nathan Ruel et Zachary Chouinard sont les autres buteurs pour les Albatros.

La marque finale, 7-6 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été Alex Duguay-Caron (Chevaliers), Éloi Bénard (Albatros), et Simon Chartier (Chevaliers).

Le prochain match de Lévis aura lieu ce vendredi, 5 décembre, avec une visite aux Élites de Jonquière.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis