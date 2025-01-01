L’Assurancia de Beauce-Sud connaît sa meilleure fin de semaine

L’Assurancia de Beauce-Sud a connu sa meilleure fin de semaine de la saison, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, récoltant cinq points sur une possibilité de six.

Vendredi soir, les hommes de Stéphane Poulin se sont inclinés 4-3 en prolongation face aux Beaucerons de Sainte-Marie, avant de l’emporter 7-3 contre le Cité Construction de Disraeli, samedi soir.

Tirant de l’arrière 3-1 après 40 minutes de jeu vendredi, Benjamin Grégoire et Anthony Fortier ont touché la cible en troisième période pour forcer la tenue de la prolongation. Malheureusement, Sainte-Marie a le meilleur sur l’Assurancia lors de cette période supplémentaire. Il s’agissait déjà d’une quatrième défaite en prolongation pour Beauce-Sud cette saison.

«Déjà privé d’Andy Gagné, Gabriel Leblanc était malade et n’a pu prendre part au match. J’ai perdu un joueur en début de rencontre sur une vilaine chute et un autre a subi une coupure en troisième période. Disons que le banc et le souffle étaient courts. C’est pourquoi j’admire la force de caractère de mes joueurs et que je me dis qu’on est venu voler un point ici», a commenté l’entraîneur-chef Stéphane Poulin.

Le lendemain, à domicile, sept joueurs différents ont noirci la feuille de pointage pour offrir à l’équipe sa première victoire de la campagne. L’Assurancia a maintenant récolté au moins un point dans cinq de ses sept matchs (1-2-4).

«Bien que ce ne fut pas parfait, on commence à jouer de la bonne façon, à simplifier notre jeu et à faire les petites choses qui font la différence entre une victoire et une défaite. On a démontré beaucoup de caractère depuis le début de la saison, on a compétitionné à tous les matchs et nos efforts ont été récompensés ce soir. Je suis content pour les gars», a conclu l’entraîneur.

L’Assurancia accueillera la puissante équipe de Lévis, ce samedi 25 octobre à 20 h, au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.