Un autre exploit de course pour Philippe Poulin

Le coureur de fond Philippe Poulin s'est à nouveau distingué en remportant, cette fin de semaine, l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running.

En effet, le Beaucevillois a couru les 160 kilomètres en 18 heures et 47 minutes, sur un parcours montagneux et accidenté de 6 600 mètres de dénivelé, de cette localité de l'Estrie. Il est monté sur la plus haute marche du podium de cette compétition, à laquelle il participait pour la première fois.

Qui plus est, l'athlète de 22 ans a dépassé le meneur de la course, alors qu'il ne restait que quatre kilomètres à faire avant le fil d'arrivée.

Il a enregistré un temps de 8 heures et 55 minutes pour la première boucle de 80 km, et un chrono de 9 h et 52 min pour le second tour.

«À part une fatigue générale après la course, je me suis senti très bien tout le long. Je n'ai pas subi de "downer" (baisse d'énergie), ce qui m'a permis de garder mon rythme», a-t-il confié lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Ce sont ses parents, et d'autres membres de sa famille, qui ont assuré les ravitaillements en nourriture et liquides, qui s'effectuaient à tous les 15 km du parcours de cette course où il n'y a pas d'arrêt. Pour les derniers 40 kilomètres de l'épreuve, il était accompagné de son copain d'entraînement, Jean-Gabriel Gagnon, pour le soutenir et l'encourager.

Comme prix pour avoir remporté l'épreuve, Philippe Poulin a gagné un voyage en Italie, plus précisément à Val Masino, pour prendre part à l'épreuve de skyrunning, appelée Trofeo Kima, qui sera disputée en août 2026.

En attendant, il participera au 3e Beaver's Ultra 24 h, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, le samedi 1er novembre prochain.