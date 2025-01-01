Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Originaire de Saint-Georges, l’attaquant Joshua Roy a été rappelé par les Canadiens de Montréal ce mardi 21 octobre. Il rejoindra le grand club pour son voyage dans l’Ouest canadien, qui débutera dès demain contre les Flames de Calgary.

Âgé de 22 ans, Roy connaissait un bon début de saison avec le Rocket de Laval, où il avait récolté quatre points — trois buts et une mention d’aide — en autant de rencontres. Il avait cependant été retranché tôt du camp d’entraînement du Tricolore, faisant partie de la première vague de coupures.

La saison dernière, le Beauceron avait disputé 12 matchs avec les Canadiens, amassant deux buts. Il entame présentement la dernière année de son contrat recrue avec l’organisation montréalaise.

Roy a été rappelé en compagnie de son coéquipier Marc Del Gaizo. Le club montréalais s’apprête à disputer une série de quatre rencontres sur la route contre Edmonton, Vancouver et Seattle.