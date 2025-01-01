Deux victoires dominantes des Condors face aux Flames de Gatineau

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine parfaite à l'extérieur, récoltant deux victoires en autant de soirs contre les Flames de Gatineau.

Après un gain convaincant de 5 à 3 vendredi soir, les hommes de Toby Lafrance ont complètement dominé la rencontre du samedi avec un écrasant pointage de 8 à 1.

La première rencontre du vendredi s’est jouée sur un rythme élevé et a été marquée par l’efficacité de l’avantage numérique des Condors, qui ont inscrit deux buts avec un homme en plus.

Logan Poulin a ouvert la marque en début de match, avant que Gatineau n’égale tard en première période. En deuxième, Justin Breton et Maxime Poirier ont tour à tour fait bouger les cordages, aidés notamment par Emerik Paris, très actif durant cette rencontre.

Les Flames ont bien tenté de revenir dans le match, mais les Condors ont toujours eu une réponse, notamment grâce à Yan Riviere et Thomas Aubin, qui a scellé l’issue de la rencontre au milieu du troisième engagement.

Maxime Poirier a été désigné première étoile du match, avec un but et une passe, tandis que Justin Breton, auteur de deux points également, a obtenu la troisième étoile.

Deux victoires en deux jours

Le lendemain, les Condors ont livré leur match le plus complet de la saison jusqu’ici, dominant toutes les facettes du jeu.

Élie Champagne s’est illustré avec deux buts dès les deux premières périodes, dont un sur une superbe combinaison avec Édouard Lessard et Mathys Lapointe. Ce dernier a également fait scintiller la lumière rouge, tout comme Charles-Albert Pouliot et Justin Breton, en avantage numérique.

La troisième période a vu les Condors inscrire trois autres buts, un de Thomas Aubin et un doublé de Alexis Tapp, qui a conclu cette démonstration offensive.

Élie Champagne a été nommé première étoile du match pour sa performance inspirée, Luc-Antoine Labbé a reçu la deuxième étoile pour son travail devant le filet, et Yan Riviere s’est vu décerner la troisième étoile.

Les Condors seront de nouveau sur la route, ce vendredi 24 octobre pour rencontrer Princeville, avant de revenir à Saint-Georges ce samedi 25 octobre, pour un match contre les Panthères de Saint-Jérôme à 19h.