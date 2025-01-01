L'avantage numérique a eu raison de l'Assurancia de Beauce-Sud, lors du match disputé à domicile, ce samedi 24 octobre, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Après une première période sans but de chaque côté et du jeu axé sur la vitesse et physique, la formation de Lévis a marqué trois buts avec son avantage numérique en 2e période. Samuel Landry a ensuite redonné espoir aux siens avec un but en fin de période.

L'Assurancia a continué de travailler en 3e manche et Benjamin Grégoire a réduit l'écart à un but. En fin de match, l'entraîneur Stéphane Poulin a retiré son gardien. L'équipe a bourdonné, sans réussir toutefois à créer l'égalité, Défaite de 3 à 2.

Les commentaires d’après match de l’entraîneur: «Les deux gardiens ont été occupés et ont été excellents. Ils ont marqué avec une et 8 secondes à faire lors de leur avantage numérique. On a joué un fort match, on a compétitionné contre une bonne équipe et j'ai dit à mes joueurs que si on joue de cette façon, on peut battre n'importe qui.»

Prochaine rencontre ce samedi 1er novembre, alors que les Bulldogs de Beauce-Centre se présenteront à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.