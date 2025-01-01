Des bénévoles de la Chaudière-Appalaches récompensés

Deux bénévoles de la région ont été récompensés pour leur contribution à l’entretien et à la surveillance des sentiers de véhicule tout-terrain (VTT) ou de motoneige.

Il s'agit de Ghislain Bolduc, du Club Motoneige Beauce-Sud de Saint-Georges, et Régis Fortin, du Club Quad Xplore, de La Durantaye.

Ils ont reçu leurs récompenses des mains du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, lors de la cérémonie de remise des 16e Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, qui s’est déroulée le 9 décembre à Québec.

Le ministre Julien a d'ailleurs profité de l’occasion pour annoncer l’octroi d’une aide financière de près de 16 M$, répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads, et les clubs qui leur sont affiliés.

«Je vous remercie, MM. Fortin et Bolduc, pour votre apport exceptionnel au sein de la communauté. Votre engagement bénévole contribue à faire de nos sentiers des lieux plus sécuritaires et agréables pour les adeptes du VTT et de la motoneige. Par votre dévouement, vous participez au développement économique régional», a déclaré à son tour le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville.