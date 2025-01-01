Fort début de saison pour le Familiprix de Saint-Joseph

Une cinquième semaine d’activités, déjà, était offerte aux amateurs de hockey senior qui suivent les activités de la Ligue de hockey Côte-Sud.

Quatre rencontres, toutes présentées le vendredi 24 octobre, étaient à l’affiche dans la LHCS et au terme de celles-ci, le Familiprix de Saint-Joseph et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ont poursuivi leur excellent début de saison, les Joselois demeurant invaincus en quatre matchs alors que le Pavage Jirico portait sa fiche à quatre gains et un revers. En revanche, les Hunters de Saint-Prosper en arrachent toujours, n’ayant pas encore connu les joies de la victoire.

Les Éperviers chauffent le Familiprix

Le Familiprix de Saint-Joseph, fort de trois victoires en trois en ce début de saison, se présentait à l’aréna de Saint-Charles pour y affronter les Éperviers, victorieux à Saint-Prosper le week-end suivant. Menés par Samuel Mathieu qui a inscrit un doublé en plus d’amasser une aide, les Joselois ont conservé leur fiche parfaite avec un gain de 5-4.

Les visiteurs ont explosé avec trois buts dès la période initiale. Samuel Mathieu a ouvert la marque dès la 9e seconde jeu et moins de sept minutes plus tard, Maxime Cliche doublait l’avance du Familiprix lors d’un avantage numérique à 6:56. Mathieu a porté la marque 3-0 en faveur des Beaucerons à 15:35 sur une aide de Jacob Jacques qui a porté la marque 4-0 tôt en 2e, à 3:23.

Loin de baisser les bras, les Éperviers ont dominé le reste de l’engagement, inscrivant trois buts sans riposte pour ramener l’écart à un seul but, soit ceux de Mathis Paradis à 5:03, Tyler Cantin en avantage numérique à 7:09 et Jean-Pierre Morin à 16:31.

Mathieu Grenier a permis au Familiprix de reprendre une avance de deux buts lors d’un avantage numérique à 6:03 en début de 3e période, cette avance demeurant jusqu’à la fin, Jérémy Boudreau inscrivant le 4e but des Éperviers alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer au match.

Soulignons l’excellente performance des gardiens Marc-Antoine Nadeau du Familiprix et Mickaël Grenier des Éperviers qui ont fait face à 45 et 47 tirs respectivement.

Le Pavage Jirico par jeu blanc

Pendant ce temps, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, avait lieu le match retour de l’affrontement entre le Plastiques Moore de Saint-Damien et le Pavage Jirico. Victorieux à Saint-Damien le week-end précédent, les joueurs du Pavage Jirico ont signé un deuxième gain de suite contre leurs adversaires bellechassois, blanchissant ces derniers par la marque de 5-0.

Julien Hébert a donné l’avance aux locaux avec le seul but de l’engagement initial à 14:21, Frédérick Dionne l’imitant en doublant cette avance à 16:41 en deuxième.

Le Pavage Jirico a mis le match hors de la portée des visiteurs avec une poussée de trois buts sans riposte en 3e période : Nicolas Lamarre a porté la marque 3-0 à 8:49, Zacharie Dumas inscrivant le 4e filet des vainqueurs à 14:41. Émile Lambert a complété la marque 5-0 à 19:10.

La victoire est allée au gardien Félix-Antoine Leblond qui a bloqué les 35 tirs du Plastiques Moore, le revers allant à la fiche de William Boily qui a cédé à cinq reprises sur 32 tirs.

Les Mercenaires écrasent les Hunters

Dans le troisième match de la soirée présenté au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont été sans pitié devant les Hunters de Saint-Prosper, l’emportant 9-1 sur les Etcheminois qui connaissent un difficile début de saison avec une quatrième défaite en autant de sorties. Serein Ntishoboye a été la vedette individuelle de cette rencontre avec une fiche d’un but et cinq aides, ce qui lui a valu la première étoile de la semaine dans la LHCS.

Les locaux ont frappé fort dès la période initiale avec trois buts sans réplique, dirigeant 12 tirs contre 9 vers la cage adverse. Jordan Hewey a donné l’avance aux Mercenaires à 2:44, Nicolas Castonguay doublant cette avance moins d’une minute plus tard. Mathieu Blanchet a porté la marque 3-0 à 7:29, les Mercenaires mettant le match hors de portée des visiteurs avec cinq autres filets lors de la période médiane.

Wylen Bourque à la 2e minute, Serein Ntishoboye à 3:28, Wylen Bourque à 6:11, Guylain Gourde en avantage numérique à 12:13 puis Wylen Bourque, son deuxième de l’engagement numérique aussi à 18:08, ont marqué lors de cet engagement.

Jacob Roy-Lalonde a privé le gardien Thomas Boucher de son blanchissage en marquant son premier but de la saison sans aide à 15:50 en troisième, Jordan Hewey inscrivant le dernier but des vainqueurs à 19:37.

Le Décor Mercier s’impose sur la route

Dans le dernier match de la soirée – et de la fin de semaine – présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie, un doublé d’Alexandre Larouche a conduit le Décor Mercier de Montmagny vers un gain de 4-3 sur le Giovannina, rencontre présentée devant 580 spectateurs.

Larouche a donné l’avance aux visiteurs dès la 1re minute de jeu, François Gagnon doublant cette avance lors d’un avantage numérique à 12:12.

Olivier Beaulier a permis au Giovannina de s’inscrire au pointage avant la fin de l’engagement, Jason Breton créant l’égalité lors d’une punition à l’adversaire à 8:32 en deuxième. Les deux équipes se sont échangé un autre but chacune avant la fin de l’engagement médian : Justin Bernier a redonné l’avance aux Magnymontois lors d’un avantage numérique à 16:23, Samuel Landry créant de nouveau l’égalité à 19:33.

Alexandrie Larouche a finalement procuré la victoire au Décor Mercier en inscrivant son 2e de la rencontre sur une passe de Pascal Lebel à 15:45 en troisième, les visiteurs résistant ensuite à la poussée de fin de match du Giovannina qui a dominé 41-37 au chapitre des tirs au but.

Les meneurs

Avec cette quatrième victoire en autant de matchs, le Familiprix de Saint-Joseph (4-0) domine le classement de la section Ouest et du classement général avec huit points, le même nombre que le Pavage Jirico, meneur de la section Est qui a toutefois joué un match de plus (4-1). Saint-Damien (3-2) est deuxième dans l’Est et troisième au classement général, un de mieux que Lotbinière (2-1-1) qui est deuxième dans l’Ouest. Avec ses six points contre Saint-Prosper, Serein Ntishoboye des Mercenaires de Lotbinière domine la colonne des pointeurs avec 16 points, dont 10 buts, cinq d plus que Julien Hébert de Saint-Jean-Port-Joli (6-5-11).

Prochains matchs

Trois rencontres sont à l’affiche ce week-end, celles-ci ayant toutes lieu le vendredi 31 octobre, soir de l’Halloween. À 20 h 30, Montmagny sera l’hôte du Giovannina de Sainte-Marie alors que Saint-Joseph sera de passage à Saint-Prosper pour y affronter les Hunters. À 21 h, l’action se tournera vers Saint-Damien alors que le Plastiques Moore recevra la visite des Mercenaires de Lotbinière.

Source: Serge Lamontagne, relationniste