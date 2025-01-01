Ligue de hockey Côte-Sud
Fort début de saison pour le Familiprix de Saint-Joseph
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Serge Lamontagne
Une cinquième semaine d’activités, déjà, était offerte aux amateurs de hockey senior qui suivent les activités de la Ligue de hockey Côte-Sud.
Quatre rencontres, toutes présentées le vendredi 24 octobre, étaient à l’affiche dans la LHCS et au terme de celles-ci, le Familiprix de Saint-Joseph et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ont poursuivi leur excellent début de saison, les Joselois demeurant invaincus en quatre matchs alors que le Pavage Jirico portait sa fiche à quatre gains et un revers. En revanche, les Hunters de Saint-Prosper en arrachent toujours, n’ayant pas encore connu les joies de la victoire.
Les Éperviers chauffent le Familiprix
Le Familiprix de Saint-Joseph, fort de trois victoires en trois en ce début de saison, se présentait à l’aréna de Saint-Charles pour y affronter les Éperviers, victorieux à Saint-Prosper le week-end suivant. Menés par Samuel Mathieu qui a inscrit un doublé en plus d’amasser une aide, les Joselois ont conservé leur fiche parfaite avec un gain de 5-4.
Les visiteurs ont explosé avec trois buts dès la période initiale. Samuel Mathieu a ouvert la marque dès la 9e seconde jeu et moins de sept minutes plus tard, Maxime Cliche doublait l’avance du Familiprix lors d’un avantage numérique à 6:56. Mathieu a porté la marque 3-0 en faveur des Beaucerons à 15:35 sur une aide de Jacob Jacques qui a porté la marque 4-0 tôt en 2e, à 3:23.
Loin de baisser les bras, les Éperviers ont dominé le reste de l’engagement, inscrivant trois buts sans riposte pour ramener l’écart à un seul but, soit ceux de Mathis Paradis à 5:03, Tyler Cantin en avantage numérique à 7:09 et Jean-Pierre Morin à 16:31.
Mathieu Grenier a permis au Familiprix de reprendre une avance de deux buts lors d’un avantage numérique à 6:03 en début de 3e période, cette avance demeurant jusqu’à la fin, Jérémy Boudreau inscrivant le 4e but des Éperviers alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer au match.
Soulignons l’excellente performance des gardiens Marc-Antoine Nadeau du Familiprix et Mickaël Grenier des Éperviers qui ont fait face à 45 et 47 tirs respectivement.
Le Pavage Jirico par jeu blanc
Pendant ce temps, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, avait lieu le match retour de l’affrontement entre le Plastiques Moore de Saint-Damien et le Pavage Jirico. Victorieux à Saint-Damien le week-end précédent, les joueurs du Pavage Jirico ont signé un deuxième gain de suite contre leurs adversaires bellechassois, blanchissant ces derniers par la marque de 5-0.
Julien Hébert a donné l’avance aux locaux avec le seul but de l’engagement initial à 14:21, Frédérick Dionne l’imitant en doublant cette avance à 16:41 en deuxième.
Le Pavage Jirico a mis le match hors de la portée des visiteurs avec une poussée de trois buts sans riposte en 3e période : Nicolas Lamarre a porté la marque 3-0 à 8:49, Zacharie Dumas inscrivant le 4e filet des vainqueurs à 14:41. Émile Lambert a complété la marque 5-0 à 19:10.
La victoire est allée au gardien Félix-Antoine Leblond qui a bloqué les 35 tirs du Plastiques Moore, le revers allant à la fiche de William Boily qui a cédé à cinq reprises sur 32 tirs.
Les Mercenaires écrasent les Hunters
Dans le troisième match de la soirée présenté au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont été sans pitié devant les Hunters de Saint-Prosper, l’emportant 9-1 sur les Etcheminois qui connaissent un difficile début de saison avec une quatrième défaite en autant de sorties. Serein Ntishoboye a été la vedette individuelle de cette rencontre avec une fiche d’un but et cinq aides, ce qui lui a valu la première étoile de la semaine dans la LHCS.
Les locaux ont frappé fort dès la période initiale avec trois buts sans réplique, dirigeant 12 tirs contre 9 vers la cage adverse. Jordan Hewey a donné l’avance aux Mercenaires à 2:44, Nicolas Castonguay doublant cette avance moins d’une minute plus tard. Mathieu Blanchet a porté la marque 3-0 à 7:29, les Mercenaires mettant le match hors de portée des visiteurs avec cinq autres filets lors de la période médiane.
Wylen Bourque à la 2e minute, Serein Ntishoboye à 3:28, Wylen Bourque à 6:11, Guylain Gourde en avantage numérique à 12:13 puis Wylen Bourque, son deuxième de l’engagement numérique aussi à 18:08, ont marqué lors de cet engagement.
Jacob Roy-Lalonde a privé le gardien Thomas Boucher de son blanchissage en marquant son premier but de la saison sans aide à 15:50 en troisième, Jordan Hewey inscrivant le dernier but des vainqueurs à 19:37.
Le Décor Mercier s’impose sur la route
Dans le dernier match de la soirée – et de la fin de semaine – présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie, un doublé d’Alexandre Larouche a conduit le Décor Mercier de Montmagny vers un gain de 4-3 sur le Giovannina, rencontre présentée devant 580 spectateurs.
Larouche a donné l’avance aux visiteurs dès la 1re minute de jeu, François Gagnon doublant cette avance lors d’un avantage numérique à 12:12.
Olivier Beaulier a permis au Giovannina de s’inscrire au pointage avant la fin de l’engagement, Jason Breton créant l’égalité lors d’une punition à l’adversaire à 8:32 en deuxième. Les deux équipes se sont échangé un autre but chacune avant la fin de l’engagement médian : Justin Bernier a redonné l’avance aux Magnymontois lors d’un avantage numérique à 16:23, Samuel Landry créant de nouveau l’égalité à 19:33.
Alexandrie Larouche a finalement procuré la victoire au Décor Mercier en inscrivant son 2e de la rencontre sur une passe de Pascal Lebel à 15:45 en troisième, les visiteurs résistant ensuite à la poussée de fin de match du Giovannina qui a dominé 41-37 au chapitre des tirs au but.
Les meneurs
Avec cette quatrième victoire en autant de matchs, le Familiprix de Saint-Joseph (4-0) domine le classement de la section Ouest et du classement général avec huit points, le même nombre que le Pavage Jirico, meneur de la section Est qui a toutefois joué un match de plus (4-1). Saint-Damien (3-2) est deuxième dans l’Est et troisième au classement général, un de mieux que Lotbinière (2-1-1) qui est deuxième dans l’Ouest. Avec ses six points contre Saint-Prosper, Serein Ntishoboye des Mercenaires de Lotbinière domine la colonne des pointeurs avec 16 points, dont 10 buts, cinq d plus que Julien Hébert de Saint-Jean-Port-Joli (6-5-11).
Prochains matchs
Trois rencontres sont à l’affiche ce week-end, celles-ci ayant toutes lieu le vendredi 31 octobre, soir de l’Halloween. À 20 h 30, Montmagny sera l’hôte du Giovannina de Sainte-Marie alors que Saint-Joseph sera de passage à Saint-Prosper pour y affronter les Hunters. À 21 h, l’action se tournera vers Saint-Damien alors que le Plastiques Moore recevra la visite des Mercenaires de Lotbinière.
Source: Serge Lamontagne, relationniste