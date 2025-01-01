Les Condors football concluent la saison en force avec une victoire de 41 à 7

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont frappé fort pour conclure la saison régulière, signant une victoire sans appel de 41 à 7 contre les Diablos de Trois-Rivières ce samedi 25 octobre à Saint-Georges.

Devant une foule énergique, la formation beauceronne a contrôlé le match du début à la fin, démontrant qu’elle est fin prête pour les séries.

« Cette victoire reflète tout le travail accompli depuis le début de la saison. C’est la façon idéale de conclure la saison régulière. Nous abordons les séries avec confiance et détermination », souligne Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Une attaque diversifiée et efficace

Le quart-arrière Charles Boulianne a dirigé l’offensive avec assurance, complétant 14 passes pour 173 verges et une passe de touché. L’unité offensive a également brillé par sa créativité : le porteur de ballon Raphaël Jalbert et le receveur Hubert Drouin ont chacun réussi une passe de touché. Drouin a aussi capté une passe payante, tout comme Mathias Boily et Noa Gilbert, permettant aux Condors d’étirer l’avance à plusieurs reprises.

Au sol, Jalbert a porté le ballon à 17 reprises pour 75 verges et un touché, tandis que Mendel Tiabou a ajouté un autre touché majeur avec 52 verges de gains en 13 portées. En fin de match, le joueur de première année Anthony Gagné a soulevé la foule avec un retour de botté d’envoi de 60 verges, une action qui a parfaitement conclu la performance de l’équipe sur le terrain.

Une défensive dominante dès le coup d’envoi

La défensive a donné le ton au match. William Leclerc a intercepté le quart adverse dès le premier jeu de la rencontre, ramenant le ballon jusqu’à la ligne de 10 verges pour préparer le premier touché des Condors. Sur la ligne, Émile Paradis s’est encore distingué avec trois plaqués solos, trois assistés, un sac du quart et trois plaqués pour pertes. Louis Lapointe a également contribué avec deux sacs du quart, tandis que Kevin Morin s’est illustré à la couverture avec quatre plaqués solos et un pour pertes.

En route vers les séries

Avec une fiche de six victoires et trois défaites, les Condors terminent la saison régulière au quatrième rang du classement général, à égalité avec les Nomades du Collège Montmorency. L’équipe amorcera les séries en quart de finale à domicile ce samedi 1er novembre à 13 h, alors qu’elle recevra les Nordiques du Collège Lionel-Groulx au Cégep Beauce-Appalaches.

La rencontre du 25 octobre s’est conclue par une cérémonie en l’honneur des finissants Condors football de la saison 2025, qui terminent leur parcours collégial en 2026. « La cohorte de finissants 2025 termine un parcours exigeant, marqué par la constance et la persévérance. Je tiens à remercier sincèrement les familles, les entraîneurs et le personnel du Cégep pour leur présence et leur appui tout au long du chemin. Grâce à cet accompagnement, ces étudiants poursuivent maintenant leurs routes bien préparées pour l'avenir », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.

Une récolte généreuse pour Moisson Beauce

La collecte de denrées non périssables organisée au profit de Moisson Beauce lors du match de ce samedi a connu un grand succès. Grâce à la générosité du public, la quantité de denrées amassées a surpassé celle des années précédentes, témoignant de la solidarité de la communauté beauceronne.

Les produits recueillis seront redistribués dans la région pour soutenir les familles dans le besoin. Comme le veut la tradition, les Condors se rendront prochainement chez Moisson Beauce pour participer à la préparation des paniers de Noël, un geste du cœur devenu un incontournable pour l’équipe chaque année.

Ailleurs en Division 2

Les Lauréats de Saint-Hyacinthe ont eu raison des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit 31 à 14. Les Nordiques du Collège Lionel-Groulx ont remporté un duel serré 27 à 24 face aux Faucons de Lévis, tandis que les Volontaires de Sherbrooke ont arraché la victoire 14 à 12 aux Nomades du Collège Montmorency. Enfin, les Islanders du Collège John Abbott ont écrasé le Noir et Or de Valleyfield 66 à 0.