La prolongation sourit deux fois à Montmagny

Un calendrier de cinq rencontres était au programme au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Les amateurs de hockey senior en ont eu pour leur argent, trois de ces rencontres se terminant en période supplémentaire, le Décor Mercier de Montmagny signant deux gains en prolongation et les Mercenaires de Lotbinière s’imposant en fusillade à domicile vendredi soir.

Notons également des victoires pour Saint-Charles vendredi soit et le Familiprix de Saint-Joseph dimanche après-midi, les Hunters de Saint-Prosper subissant un deuxième revers de suite pour l’occasion.

Un match de fous à Saint-Prosper

En ouverture de soirée vendredi soir au Centre récréatif de Saint-Prosper, pas moins de 13 buts ont été inscrits, le Décor Mercier de Montmagny prenant la mesure des Hunters par la marque de 7-6, match qui s’est décidé en prolongation.

Les visiteurs ont explosé avec cinq buts contre deux pour les locaux lors de la période initiale. Dave Richard à 2:28 et Justin Bernier, à 3:32, ont donné les devants aux locaux tôt en début de rencontre, Xavier Labbé répliquant avec deux buts consécutifs pour les Hunters, soit en avantage numérique à 4:47 et à forces égales à 6:20. La tempête magnymontoise s’est abattue sur les Hunters et le gardien Léo Deblois qui a cédé à trois reprises avant la fin de l’engagement, Alex Vaillancourt (à 7:43), François Gagnon (à 17:43) et Jean-Daniel Gauthier, en avantage numérique à 18:54, permettant au Décor Mercier de retraiter au vestiaire avec une avance de 5-2.

Loin de se laisser abattre, Deblois et les Hunters se sont retroussé les manches en deuxième, les locaux créant l’égalité avec trois buts sans réplique. Jérémie Roy et Alexandre Roy ont tour à tour profité d’avantages numériques pour rétrécir l’écart 5-4, Nickolas Morin créant l’égalité avec un bt sans aide à 14:16.

Chaque équipe s’est inscrite au pointage en troisième, forçant ainsi la tenue d’une période supplémentaire. William Poulin a tout d’abord donné l’avance aux Hunters alors qu’il n’y avait que 91 secondes de disputées, Justin Bernier profitant d’un autre avantage numérique à 8:31 pour créer l’égalité 6-6. C’est finalement Jean Daniel Gauthier avec son deuxième de la rencontre, lui aussi en avantage numérique, qui a donné la victoire aux visiteurs à 1:28 de la quatrième période.

Soulignons la belle performance, dans la victoire, de Justin Bernier (2-3) et François Gagnon (1-4) qui ont amassé cinq points chacun du côté du Décor Mercier, Nickolas Morin et Xavier Labbé amassant trois points chacun pour les Hunters.

La fusillade sourit aux Mercenaires

Meneurs des sections est et ouest respectivement, le Pavage Jirico et les Mercenaires de Lotbinière en venaient aux prises vendredi soir, également, au Centre récréatif de Saint-Gilles. Les spectateurs présents ont eu droit à un match des plus serré et à un excellent duel de gardiens qui s’est terminé en fusillade, les Mercenaires signant un gain de 2-1 sur Saint-Jean-Port-Joli.

Les deux seuls buts de la rencontre ont été inscrits en période médiane : Frédérick Dionne a donné l’avance aux locaux à 7:38 sur des aides de Gabriel Lizotte et Charles Hébert, Adam Drolet complétant une manœuvre de Serin Ntibashoboye à 18:47.

Aucun but n’étant inscrit en troisième et en prolongation, la fusillade a permis de séparer les deux belligérants, Julien Breton donnant la victoire aux locaux.

Les gardiens Félix-Antoine Leblond (Pavage Jirico) et Thomas Boucher ont été les grandes vedettes de cette rencontre, chacun ne cédant qu’à une seule reprise en 65 minutes de jeu, Leblond effectuant 30 arrêts contre 25 pour Boucher.

Des buts à la pelle à Saint-Charles

Tout comme à Saint-Prosper, les spectateurs présents à l’aréna de Saint-Charles, vendredi soir, en ont eu pour leur argent, 13 buts étant également inscrits à cet endroit dans une victoire de 8-5 des Éperviers de l’endroit devant le Giovannina de Sainte-Marie.

Les locaux ont pris les devants 2-1 en première grâce à des filets de Jérémy Bourdeau à 6:21 et de Nicolas Egan Dionne en avantage numérique à 14:59, entrecoupés d’un filet d’Alex Falardeau à 6:57.

Les locaux ont ouvert les valves en première moitié de deuxième avec trois buts consécutifs : Charles Bergeron à 4:55 et Tyler Cantin à 9:58 ont profité d’avantages numériques pour porter la marque 4-2, Mathis Paradis ajoutant un cinquième but à 11:20. Les visiteurs ont rétréci l’écart à deux buts avant la fin de l’engagement médian : Anthony Dumont tout d’abord inscrit son premier de la saison à 12:17, suivi de Jacob Roy avec son 4e de l’année en avantage numérique à 18:45.

Jérémie Bourdeau, avec son deuxième de la rencontre à 2:09, a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire pour les Éperviers. Les Mariverains, loin de se laisser abattre toutefois, ont tenté une remontée et ramené l’écart à un seul but avec deux filets consécutifs en deuxième moitié de troisième, soit ceux de Jovan Audet à 13:02 et William Dumont à 14:57, Mathieu Aubin et Nicolas Egan Dionne, avec son deuxième de la rencontre, coupant court à cette remontée avec des buts d’assurance à 16:09 et 17:37.

Deux en deux pour le Décor Mercier

Après avoir triomphé des Hunters à Saint-Prosper vendredi soir, match qui s’est décidé en prolongation, le Décor Mercier retrouvait ses partisans le lendemain alors que le Plastiques Moore de Saint-Damien était de passage à l’aréna de Montmagny. Une fois de plus, une prolongation a été nécessaire, les Magnymontois signant un deuxième gain dans de telles circonstances par la marque de 4-3.

Les visiteurs ont ouvert la marque avec le seul but de la première période inscrit par Dylan Asselin Racine à 15:39. Sammy Dubois a créé l’égalité en début de deuxième avec son premier de la saison, à 2:04, Raphaël Corriveau profitant d’une supériorité numérique en fin d’engagement pour redonner l’avance aux Bellechassois à 16:24.

Les joueurs du Décor Mercier ont amorcé la troisième période en force et pris les devants avec deux buts dans les six premières minutes de jeu : Filip Gosselin a tout d’abord créé l’égalité à 1:42 puis à 6:06, Benjamin Fréchette donnait l’avance aux locaux pour la première fois de la rencontre.

Xavier Martel, assisté du capitaine Charles Dulac-Simard, a créé l’égalité à 12:12, ce qui a forcé la tenue d’une période supplémentaire qui s’est conclue rapidement, Sammy Dubois profitant d’un avantage numérique pour inscrire le but vainqueur alors qu’il n’y avait que 40 secondes de disputées.

Gain sans équivoque pour Saint-Joseph

La fin de semaine d’activités se terminant par un affrontement entre les Hunters de Saint-Prosper et le Familiprix de Saint-Joseph dimanche après-midi au Centre Frameco. Menée par Alexandre Lamarre qui a inscrit un doublé, la formation beauceronne a signé un gain sans équivoque de 7-1.

Le Familiprix a pris les devants 2-0 en première alors que Lamarre ouvrait la marque en avantage numérique à 14:12, Jacob Jacques doublant l’avance des locaux à forces égales. L’offensive locale s’est poursuivie en deuxième, Samuel Mathieu portant la marque 3-0 à 4:59, Alexandre Lamarre, avec son deuxième de la rencontre en avantage numérique à 13:23, inscrivant le 4e but des siens.

En troisième, Maxime Cliche à 1:48 et Anthony Boudreau, en avantage numérique lui aussi à 6:21, se sont assurés de mettre le match hors de portée des Hunters. Justin Bélanger, avec son premier de l’année, a privé le gardien Hubert Morin d’un jeu blanc à 9:06, Keven Landry complétant la marque avec le 7e but des vainqueurs à 11:50.

Prochains matchs

Un calendrier de cinq parties sera présenté le week-end prochain, dont quatre le vendredi 5 décembre. Deux de ces affrontements s’amorceront sur le coup de 20 h 30 alors que Lotbinière sera à Saint-Jean-Port-Joli et que Saint-Prosper recevra Sainte-Marie. À 20 h 55 s’amorcera le duel entre Montmagny et les Éperviers à l’aréna de Saint-Charles alors à 21 h, Saint-Damien recevra Saint-Joseph. Le dimanche 7 décembre, Montmagny sera de passage au Centre Frameco de Saint-Joseph pour se mesurer au Familiprix, match qui s’amorcera à 14 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste