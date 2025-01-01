À nouveau, il y a congestion aux six premières places du classement de la Ligue régionale de hockey après les matchs de la fin de semaine.

Voici le résumé des quatre parties disputées vendredi soir, et du seul affrontement de samedi.

Louiseville 5 — Windsor 0

Le Desjardins – Wild de Windsor a choisi un bien mauvais moment pour connaître un bien mauvais match alors qu’il s’est incliné 5-0 contre les Constructions Côté de Louiseville, vendredi soir.

Les 516 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay ont vu leurs joueurs diriger 22 lancers vers le gardien Olivier Leclair qui s’est dressé tel un mur.

Et les amateurs savaient que cette rencontre était importante étant donné le classement serré de la Ligue régionale de hockey. (On y reviendra en fin d’article.)

Donovan Morin-Bouchard (4e) et Jordan Neault (1er) ont procuré une avance de 2-0 à la formation de la Mauricie en première période. Par la suite, le match a été l’affaire de Pierre-Olivier Marcoux qui a réussi un tour du chapeau avec ses buts réussis dans les deux dernières périodes face à Alex Leclerc qui a reçu 27 tirs.

Coaticook 6 — Princeville 7

Les Cobras de Princeville ont remporté un match de fous contre le Dynamik Service agricole de Coaticook au compte de 7-6, vendredi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Heureusement que Philippe Lecours (7e) a marqué son troisième but du match, à 5 :04 en troisième période, car les Coaticookois ont répliqué avec les buts de Nathan Hardy (2e) et de Raphaël Lapierre (3e) pour réduire l’écart à un seul but.

Charles Boulanger (5e et 6e), Benjamin Parent (5e) et Wylen Bourque (2e) sont les autres buteurs chez les vainqueurs.

Mathis Dufour (4e), Jacob Tessier-Gagnon (1er), Piaget Ntakarutimana (2e) et Charles-Étienne Lamy (5e) ont complété pour les visiteurs.

Les Cobras (7-2-2) ont dirigé 34 lancers vers les gardiens Philippe Dion et Phil-Antoine Trépanier contre 31 pour le Dynamik (7-3) vers Frédéric Duteau-Labonté.

Daveluyville 1 — La Guadeloupe 2

Le DLC de La Guadeloupe a remporté une importante victoire de 2-1 sur le JB de Daveluyville, vendredi soir.

Patrice Charbonneau (4e) et Félix Tanguay (5e) ont procuré une avance de 2-0 au DLC en première période.

Zackary Forcier (5e) aura été le seul joueur du JB à déjouer Jacob Tremblay qui a reçu 29 lancers.

Et saluons la performance du vétéran Joël Beauvilliers qui a reçu pas moins de 53 tirs devant le filet du JB.

Avec ce gain, le DLC (6-3-2) rejoint Daveluyville (7-4) et Coaticook au classement, mais nous y reviendrons plus bas dans le texte.

Saint-Cyrille 1 — Lac-Mégantic 6

Le Sauro de Lac-Mégantic (7-1-2) a été presque sans reproche dans une importante victoire de 6-1 contre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (3-7), vendredi soir.

Après une première période à égalité à 1-1, sur les buts d’Olivier Therrien (5e) et Richard Collet (5e), les Méganticois ont ouvert la machine dans les 40 dernières minutes de la rencontre.

Jean-Sébastien Vachon (3e), Jacob Turmel (2e et 3e) et Charles-Olivier Nadeau (6e et 7e) ont permis au Sauro de signer cet important gain.

Justin Fréchette a reçu 25 tirs devant le filet des vainqueurs contre 33 pour Olivier Gagnon.

Saint-Cyrille 5 — East-Angus 4 (match de samedi)

Les joueurs et entraîneurs du Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille peuvent lâcher un gros ouf!

La formation du Centre-du-Québec a mis fin à une série de défaites en l’emportant 5-4 contre les Lumberjacks d’East Angus, samedi soir, à l’aréna de Saint-Cyrille.

C’est le deuxième but du match et huitième de la saison de Benjamin Mathieu qui a procuré la victoire aux Maçons avec moins de quatre minutes à faire en troisième période.

David Coté (5e) et Félix Plouffe, avec ses deux premiers buts de la saison, ont marqué les autres filets des vainqueurs.

Antoine Boucher (2e et 3e), Justin Phillip (1er) et Marc-Antoine Perron (4e) ont répliqué pour les Lumberjacks qui ont dirigé 40 lancers vers le gardien Tristan Boileau contre 40 pour Xavier Fisk.

Classement

Avec les matchs de la fin de semaine, Windsor, Lac-Mégantic et Princeville ont 16 points suivis par Coaticook, La Guadeloupe et Daveluyville avec 14 points.

Louiseville a 13 points, Saint-Cyrille 8, East Angus 3 et Val-des-Sources aucun point.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey