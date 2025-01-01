Les Gaulois s'imposent aux Chevaliers

Après un important gain contre Trois-Rivières vendredi soir, les jeunes Chevaliers de Lévis ont disputé samedi une deuxième partie en moins de 24 heures au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Le club de Chaudière-Appalaches a visité les Gaulois de Saint-Hyacinth, avec Nathan Gagnon devant la gage.

La première période se déroule en deux temps pour les Chevaliers. La première moitié de période est en faveur des visiteurs alors qu’ils passent beaucoup de temps en zone offensive, mais ne peuvent créer de jeu menaçant. La deuxième moitié est bien différente alors que les Gaulois ouvrent la marque du bâton d’Edouard Ducharme et quelques minutes plus tard, c’est au tour d’Émile Boucher de battre Nathan Gagnon. Ducharme inscrit son cinquième de la campagne à 18:34. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour Saint-Hyacinthe.

Les Gaulois n'offrent pas leur peau gratuitement aux Chevaliers et comptent bien les surprendre. Rapidement au dernier tiers, ils prennent les devants alors que Louis-Félix Guay bat Nathan Gagnon avec seulement 47 secondes de jeu. Moins de 4 minutes plus tard, les locaux doublent leur avance avec le but de Cole Renaud. Un effort collectif permet à Malek Bélanger de rentrer au filet et Loïk Poulin récupère la rondelle libre pour réduire l'écart à un seul but. Trop peu trop tard,

La marque finale, 4-3 Gaulois. Dans l'ordre, les trois étoiles du match sont tous des Gaulois: Thomas Despres, Emrick Nolet-Robidoux, et Emile Bouche.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA