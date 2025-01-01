Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey M18 AAA

Les Gaulois s'imposent aux Chevaliers

durée 10h00
30 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Après un important gain contre Trois-Rivières vendredi soir, les jeunes Chevaliers de Lévis ont disputé samedi une deuxième partie en moins de 24 heures au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Le club de Chaudière-Appalaches a visité les Gaulois de Saint-Hyacinth, avec Nathan Gagnon devant la gage.

La première période se déroule en deux temps pour les Chevaliers. La première moitié de période est en faveur des visiteurs alors qu’ils passent beaucoup de temps en zone offensive, mais ne peuvent créer de jeu menaçant. La deuxième moitié est bien différente alors que les Gaulois ouvrent la marque du bâton d’Edouard Ducharme et quelques minutes plus tard, c’est au tour d’Émile Boucher de battre Nathan Gagnon. Ducharme inscrit son cinquième de la campagne à 18:34. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour Saint-Hyacinthe. 

Les Gaulois n'offrent pas leur peau gratuitement aux Chevaliers et comptent bien les surprendre. Rapidement au dernier tiers, ils prennent les devants alors que Louis-Félix Guay bat Nathan Gagnon avec seulement 47 secondes de jeu. Moins de 4 minutes plus tard, les locaux doublent leur avance avec le but de Cole Renaud. Un effort collectif permet à Malek Bélanger de rentrer au filet et Loïk Poulin récupère la rondelle libre pour réduire l'écart à un seul but. Trop peu trop tard, 

La marque finale, 4-3 Gaulois. Dans l'ordre, les trois étoiles du match sont tous des Gaulois: Thomas Despres, Emrick Nolet-Robidoux, et Emile Bouche.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La période des mises en candidature est en marche

Publié hier à 15h00

La période des mises en candidature est en marche

Les organisateurs du Gala du Mérite sportif beauceron rappellent aux anciens finalistes, ambassadeurs et partenaires sportifs, que la période pour soumettre des candidatures est bel et bien active et ce, jusqu'au 8 février prochain. La 47e présentation de cet événement, sous la présidence d'honneur de Bernard Paquet, aura lieu à Saint-Georges le ...

LIRE LA SUITE
Une victoire des Chevaliers en prolongation

Publié hier à 14h00

Une victoire des Chevaliers en prolongation

Jouer contre Trois-Rivières n’est pas chose acquise pour les Chevaliers de Lévis depuis le début de la saison au sein de la Ligue de hockey M18 AAA, alors qu’ils ont subi le revers à deux occasions contre l’équipe de la Mauricie. Thomas Corriveau est le portier des Estacades alors que Zachary Lainesse tentera de prendre la victoire dans ce ...

LIRE LA SUITE
Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Publié le 27 novembre 2025

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027. Cette nouvelle a été annoncée ce jeudi par la ministre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge