Belle performance pour l'Assurancia Beauce-Sud

L'Assurancia Beauce-Sud participait, la fin de semaine passée, au tournoi de Saint-Romuald Lefrançois-Lorrain, un des plus importants tournois juniors au Québec, avec 15 autres clubs de hockey.

L'équipe beauceronne a réussi à se classer dans le carré d’as avec une fiche de deux victoires, aucune défaite et un match nul en ronde préliminaire. L'Assurancia a battu les Patriotes de Saint-Eustache 2 à 1 et Sainte-Foy 1 à 0, et avait annulé 2 à 2 en entrée de jeu face à Lévis.

Ensuite, l’Assurancia a éliminé un des bons clubs du Québec, Pro-Remorque de Québec, 2 à 1 en prolongation en quart de finale, dans un des meilleurs matchs du tournoi.

Les hommes de Stéphane Poulin ont été éliminés en demi-finale par Lévis, 3 à 1. Finalement, c'est Saint-Romuald qui a remporté le tournoi.

« Je suis très fier de mes joueurs, ils ont travaillé fort. On a créé quelque chose cette semaine et j’espère qu’on va transporter le tout pour le reste de notre saison », a mentionné l'entraineur.

Le club reprendra le collier dans sa ligue en disputant un match vendredi à Sainte-Marie avant de recevoir Disraéli, samedi soir à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Joueur du mois de novembre

Mathieu-Olivier Paquet a été nommé joueur du mois de novembre Club Piscine pour l’Assurancia Beauce-Sud.

L’équipe a présenté une fiche de trois victoires et cinq revers en novembre. Pendant cette période, Mathieu-Olivier a récolté trois buts et deux passes, portant son total, cette saison, à six buts et quatre passes pour dix points.

« Mathieu-Olivier joue du bon hockey pour nous. Il a marqué l’un des plus gros buts de l’équipe cette saison, à Bellechasse en prolongation, pour mettre fin à notre mauvaise séquence et redonner confiance à ses coéquipiers. Depuis ce but, l’équipe a débloqué : nous sommes allés jouer un tournoi à St-Romuald que nous avons perdu en demi-finale, et Mathieu-Olivier a continué de bien performer », a précisé son entraîneur.

Durant le mois de novembre, l’équipe a connu un passage à vide avec cinq défaites consécutives. Même si les matchs n’étaient pas tous mauvais, elle n’arrivait tout simplement pas à aller chercher les victoires.

Le personnel d’entraîneurs attribue des points aux joueurs selon une formule semblable aux trois étoiles, et Mathieu-Olivier Paquet en a récolté cinq en novembre, ce qui lui permet de remporter le titre de joueur du mois Club Piscine. Il succède ainsi à François-Xavier Larochelle et Anthony Fortier, codétenteurs du titre en octobre.