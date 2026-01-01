Jeux du Québec: les hockeyeuses ramènent une 35e médaille

L'équipe de hockey féminin de Chaudière-Appalaches a remporté la médaille de bronze après un match contre Lanaudière aux 60e Jeux du Québec de Blanville.

La rencontre était très serrée avec 1-1 après le trois périodes. L’issue du match s’est décidé en prolongation alors que les deux équipes évoluaient à 3 contre 3 et où le premier but déciderait du gagnant. C’est finalement Chaudière-Appalaches qui a eu les meilleures occasions et voit le match tourné en sa faveur en inscrivant un but après trois minutes.

Les représentantes de la région ont signé une victoire de 2 à 1, remportant la médaille de bronze pour une deuxième Finale consécutive.

Sur la glace quatre Beauceronnes étaient présentes: Sarah-Ève Giguère (Saint-Joseph), Léa Grondin (Saint-Joseph), Anne-Sophie Audet (Frampton) et Alice Grenier (Saint-Isidore).

Fin du Bloc 1

La délégation de Chaudière-Appalaches a conclu avec brio sa participation au bloc 1 de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville. Les athlètes ont fait preuve de détermination et d’esprit d’équipe, récoltant 35 médailles, soit 11 d’or, 10 d’argent et 14 de bronze, et plusieurs performances notables sur les différents sites de compétition. La délégation dépasse donc, après un bloc, son cumul total de médailles de la dernière Finale des Jeux d’hiver à Sherbrooke en 2024.

Tout au long de ce bloc, les jeunes ont démontré une constance remarquable, repoussant leurs limites et incarnant fièrement les valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité propres aux Jeux du Québec.

« La dernière journée du bloc 1 est à l’image de tout ce que nos athlètes ont démontré depuis le début de la Finale : de la détermination, de la persévérance et un esprit d’équipe exemplaire. Peu importe les résultats, ils peuvent être immensément fiers de leur parcours et de la façon dont ils ont représenté la Chaudière-Appalaches à Blainville », a souligné Sabrina Bilodeau, cheffe de mission.

Une délégation soudée et inspirante

Au-delà des résultats, cette dernière journée a mis en lumière la force du collectif de la Chaudière-Appalaches. Athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires ont travaillé de concert pour créer un environnement propice à la performance et à l’épanouissement des jeunes.

« Les Jeux du Québec sont bien plus qu’une compétition sportive : ils constituent une expérience humaine marquante pour nos jeunes. Le bloc 1 de cette Finale provinciale a permis de mettre en valeur le talent, l’engagement et la passion qui animent la relève sportive de la Chaudière-Appalaches grâce au travail remarquable des athlètes, des entraîneurs, des accompagnateurs et des missionnaires », a mentionné Dave Fortin, directeur général de l’URLS de la Chaudière-Appalaches.