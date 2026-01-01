Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Quatre catégories

Jean-Pascal Giroux remporte un tournoi organisé par Tennis Beauce

durée 11h00
3 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le club Tennis Beauce accueillait un tournoi provincial 3.5* dans la catégorie U12 et U16, féminin et masculin, au cours de la dernière fin de semaine.

C'est le Beauceron Jean-Pascal Giroux qui a remporté la catégorie U16 Masculin, après une finale face à Alex-Antoine Plante se terminant par un pointage de 6-3 et 6-2. Pour s’y rendre, celui-ci avait dû disputer la victoire en demi-finale à Matt Savoie qu’il a vaincu au compte de 4-6, 6-1 et 10-4 au super bris d’égalité.

Le gagnant des U12 Masculin est Lyam Tchinda Lekoumbou. Du côté des filles, Clara Fanoos a gagné le tournoi en U12 et Éloïse Billings celui en U16.

Notons que trois autres athlètes de la région ont pu participer à ce tournoi dans différentes catégories: Benjamin Lessard et Charles-Antoine Roberge dans la Catégorie U16 Masculin, ainsi que Alexis Houde chez les U12 Masculin.

Grâce à son entraîneur responsable, Rémy Paré, le club de Saint-Georges souhaite organiser de plus en plus de tournois afin d’offrir l’opportunité à de jeunes sportifs de la région de participer à des événements d’envergures.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jeux du Québec: huit nouvelles médailles en Chaudière-Appalaches

Publié à 9h00

Jeux du Québec: huit nouvelles médailles en Chaudière-Appalaches

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi sa lancée lors de la troisième journée de compétition de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville. Pour cette avant-dernière journée du Bloc 1, elle ajoute ainsi huit médailles supplémentaires à sa récolte, soit deux d’or, une d’argent et cinq de bronze, pour un total de 34. ...

LIRE LA SUITE
Place aux demi-finales dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Publié hier à 9h00

Place aux demi-finales dans la Ligue de hockey Côte-Sud

C’est en fin de semaine que se terminaient les séries quarts de finale 4 de 7 de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Décor Mercier de Montmagny, les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli rejoignant le Giovannina de Sainte-Marie au prochain tour. Le Décor Mercier a éliminé les Éperviers de Saint-Charles en cinq ...

LIRE LA SUITE
Jeux du Québec: Chaudière-Appalaches reçoit 16 nouvelles médailles

Publié hier à 8h00

Jeux du Québec: Chaudière-Appalaches reçoit 16 nouvelles médailles

La délégation de la Chaudière-Appalaches a ajouté 16 médailles à sa récolte dimanche, lors de la deuxième journée du bloc 1 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, présentée à Blainville. Le total régional s’élève maintenant à 26 médailles depuis le début de la compétition. En gymnastique, les représentants de Lévis ont multiplié les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge