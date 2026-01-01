Jean-Pascal Giroux remporte un tournoi organisé par Tennis Beauce

Le club Tennis Beauce accueillait un tournoi provincial 3.5* dans la catégorie U12 et U16, féminin et masculin, au cours de la dernière fin de semaine.

C'est le Beauceron Jean-Pascal Giroux qui a remporté la catégorie U16 Masculin, après une finale face à Alex-Antoine Plante se terminant par un pointage de 6-3 et 6-2. Pour s’y rendre, celui-ci avait dû disputer la victoire en demi-finale à Matt Savoie qu’il a vaincu au compte de 4-6, 6-1 et 10-4 au super bris d’égalité.

Le gagnant des U12 Masculin est Lyam Tchinda Lekoumbou. Du côté des filles, Clara Fanoos a gagné le tournoi en U12 et Éloïse Billings celui en U16.

Notons que trois autres athlètes de la région ont pu participer à ce tournoi dans différentes catégories: Benjamin Lessard et Charles-Antoine Roberge dans la Catégorie U16 Masculin, ainsi que Alexis Houde chez les U12 Masculin.

Grâce à son entraîneur responsable, Rémy Paré, le club de Saint-Georges souhaite organiser de plus en plus de tournois afin d’offrir l’opportunité à de jeunes sportifs de la région de participer à des événements d’envergures.