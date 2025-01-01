Nous joindre
Les Chevaliers de Lévis terminent la semaine avec une troisième victoire

8 décembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA 

Les Chevaliers de Lévis ont remporté leur troisième victoire de la semaine lors du match contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ce dimanche.

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir une équipe s'inscrire au pointage. Les Riverains ouvrent le bal après seulement 3 minutes de jeu alors que Nathan Riendeau est le buteur. Les passes sont accordées à Simon Cantin et Logan Szabo. L'équipe locale écope d'une punition et ouvre la porte aux Lévisiens. Malyk Côté bat Poupart d'un lancer du côté gauche. 36 secondes plus tard, Anthony Breton récupère un lancer dans le demi-cercle pour donner l'avance à Lévis. 2-1 après 20 minutes de jeu.

Lévis se retrouve à nouveau en attaque à cinq en début de période et le vétéran Simon Chartier profite de l’écran du défenseur des Riverains pour battre Poupart d’un tir parfait par-dessus l'épaule gauche. Rapidement, les hommes Lévisiens augmentent leur avance alors que le défenseur droitier, Lucas Morin, bat le portier de Charles-Lemoyne. Après 2 périodes, 4-1 pour les Chevaliers. 

Les Riverains changent de stratégie au troisième vingt alors qu'ils s'imposent physiquement et par le fait même leur permettent de réduire l'écart suite au filet de Nathan Roy. Ce dernier a battu Lainesse entre les jambières. Quelques minutes plus tard, le trio de Jonathan St-Hilaire, Logan Bêty et Malyk Cote se réunit alors que le vétéran Côté noircit la feuille de pointage pour une deuxième fois dans le match. En désavantage numérique, les Riverains répondent avec le filet de Logan Szabo. Simon Chartier scelle l’issue de la partie avec un but dans une cage béante. 

Le prochain match aura lieu dans le cadre du Challenge CCM à Châteauguay alors que la ronde préliminaire des Chevaliers sera face aux Flyers de Moncton, au Rousseau-Royal de Laval-Montréal et aux Lions de Lac St-Louis les 10, 11 et 12 décembre.

Les trois étoiles RDS:
1ᵉʳᵉ étoile : Malyk Côté des Chevaliers 
2ᵉ étoile : Zachary Lainesse des Chevaliers 
3ᵉ étoile : Logan Szabo des Riverains 
 

