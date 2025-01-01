Puissante offensive à La Baie pour les Chevaliers de Lévis

La dernière partie a été à saveur offensive alors que les représentants de Chaudière-Appalaches ont eu le dessus 7-6 contre les Albatros du Collège Notre-Dame.

Cette victoire de division s'avérait importante, mais un second duel de division attendait les Chevaliers en ce vendredi soir. Pour ce faire, un affrontement contre les Élites de Jonquière.

Ça commence tôt pour les Chevaliers alors que le vétéran Simon Chartier inscrit son 9e de la saison avec seulement 1 minute et 34 secondes écoulées. Ce but donne rapidement le vent dans les voiles du navire lévisien alors qu’ils sont en contrôle de la première période. Un deuxième filet est inscrit par ces derniers et c'est Christopher St-Hilaire qui est l’auteur de ce filet à 14:16.

Le second vingt est explosif pour les protégés de Pier-Luc Giguère alors que pas moins de cinq filets sont inscrits. Le vétéran Malyk Côté marque à deux reprises en l’espace d’une minute. À 9:10 c’est au tour de Malek Bélanger de déjouer Gendron pour donner l’avance par cinq buts aux Lévisiens. Pour terminer la période, le 91 des Chevaliers en ajoute deux de plus avec son 8e et 9e de la campagne. Après 40 minutes de jeu, 7-0 Lévis.

Lévis continue d’attaquer et profite de l’attaque à cinq en début de période pour inscrire un 8e et cette fois-ci, c’est le défenseur de 15 ans, William Côté qui s’inscrit à la marque avec son premier dans le circuit Lévesque. Les Chevaliers souhaitent également offrir un premier jeu blanc au gardien Nathan Gagnon, mais les Élites s’inscrivent au pointage à 6:38 alors qu’Antoine Morissette déjoue Gagnon.

Le prochain match aura lieu ce dimanche alors qu’ils iront à Ste-Catherine pour y affronter les Riverains du Collège Charles-Lemoyne au Sportium à compter de 13h.