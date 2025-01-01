Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Quatre pistes accessibles

Centre de ski Saint-Georges: ouverture demain

durée 10h00
13 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le centre de ski Saint-Georges débutera sa saison de glisse ce dimanche 14 décembre.

En tout, quatre pistes seront ouvertes, dont la Familiale, l’Experte sans module ainsi que les deux pentes-écoles.  

Voici l’horaire pour ce début de saison et la période des Fêtes: 

➢ Dimanche 14 décembre, 9 h à 17 h 
➢ Vendredi 19 décembre, 9 h à 21 h
➢ 20 au 23 décembr, 9 h à 17 h
➢ 24 et 25 décembre, fermé 
➢ 26 décembre, 12 h à 21 h
➢ 27 au 30 décembre, 9 h à 17 h 
➢ 31 décembre, 9 h à 16 h 
➢ 1er janvier, fermé
➢ 2 janvier, 12 h à 21 h
➢ 3 au 5 janvier, 9 h à 17 h
➢ À partir du 6 janvier, horaire régulier 

Veuillez noter que des pistes s’ajouteront à l’offre de services en fonction des accumulations de neige et de la fabrication de neige. 

Pour suivre les activités du centre de ski Saint-Georges, consultez la page Facebook ainsi que  le site web (ski.saint-georges.ca). 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Six matchs en fin de semaine dans la LRH

Publié hier à 15h00

Six matchs en fin de semaine dans la LRH

La Ligue régionale de hockey présentera un calendrier complet de cinq matchs ce vendredi dès 20 h 30 et un match ce samedi soir à 20 heures. Et, à nouveau, le classement pourrait changer pour plusieurs équipes selon les résultats des affrontements. Le Sauro de Lac-Mégantic (8-1-2 et 18 points) a le beau jeu et joue deux matchs au cours de ...

LIRE LA SUITE
Un second gain des Chevaliers

Publié hier à 10h00

Un second gain des Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis affrontaient le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, lors de leur 2e match, disputé hier au 19e Challenge CCM, qui se déroule à Châteauguay jusqu'à dimanche. Ils ont encaissé leur 2e gain de la ronde préliminaire du tournoi. La vitesse est au rendez-vous pour le Rousseau-Royal et les Chevaliers alors qu’il y a peu d’arrêts ...

LIRE LA SUITE
Une médaille d'argent pour Emy Jacques

Publié hier à 6h00

Une médaille d'argent pour Emy Jacques

La patineuse Emy Jacques a remporté la médaille d'argent, dans le cadre de la compétition de patinage artistique Henriette-Dionne, qui s’est déroulée du 4 au 7 décembre à Saint-Isidore. L'athlète de Saint-Joseph-de-Beauce s’est distinguée dans la catégorie Star 4 –  Moins de 13 ans. Elle est membre du Club de patinage artistique de Beauceville.

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge