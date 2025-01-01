Nous joindre
Tournoi du Challenge CCM

Une deuxième période fructueuse pour les Chevaliers

durée 14h00
11 décembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers de Lévis affrontaient les Flyers de Moncton, lors de leur premier match, hier, en ouverture du 19e Challenge CCM, qui se déroule à Châteauguay jusqu'à dimanche.

La dernière fois que les représentants des Chaudière-Appalaches avaient livré un duel contre cette formation, c’était lors de la demi-finale de la Coupe Telus 2025, en avril dernier. Depuis ce temps, la composition des deux formations a changé. 

C’est avec fébrilité que les jeunes Chevaliers ont embarqué sur la patinoire pour entamer le premier vingt. Malgré une avance au chapitre des lancers de Lévis, c’est les Flyers qui s’inscrivent au tableau en premier. Simon Bourque décoche un tir précis qui ne donne aucune chance à Nathan Gagnon. Les Chevaliers tentent de rebondir rapidement mais le gardien Léger ferme la porte à plusieurs reprises et freine l’attaque lévisienne. 

La période médiane est un vent tournant dans la partie alors que pas moins de quatre buts sont inscrits par les Chevaliers. Charly Roy ouvre le bal lévisien tandis que Benjamin Corso donne l’avance aux siens à 13:22 suite à un tir sur réception en avantage numérique. À nouveau, deux minutes plus tard, Logan Bêty bat Léger d’un tir cadré du revers. Lévis se retrouve à nouveau en attaque à cinq et c’est Christopher St-Hilaire qui complète la séquence menée par Corso et Bêty. Après 40 minutes de jeu, 4-1 pour les Chevaliers. 

Le troisième vingt n’est pas marquant alors qu’aucun but n’est inscrit de part et d'autre. Lévis conserve son avance de 3 but et l’emporte à sa première sortie à Châteauguay. 

Aujourd'hui, les Chevaliers affronteront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis

 

