Eliot Grondin monte sur son premier podium de la saison en Chine

Le planchiste Eliot Grondin, originaire de Sainte-Marie en Beauce, a signé sa première performance de haut niveau cette saison en Coupe du monde de snowboard cross, en décrochant une deuxième place à Dongbeiya, en Chine, ce samedi 17 janvier.

Grondin, champion du monde en titre et double détenteur du globe de cristal, a été le plus rapide des qualifications ce vendredi, ce qui laissait présager une grande finale à sa mesure.

Et il n’a pas déçu : en tête pendant la majorité de la descente, il n’a été dépassé par l’Autrichien Jakob Dusek qu’à quelques mètres de l’arrivée, terminant avec les honneurs de la médaille d’argent. L’Australien Adam Lambert, déjà double médaillé de bronze cette saison, a complété le podium.

Grâce à cette performance, le Beauceron de 24 ans grimpe au deuxième rang du classement général provisoire, avec 116 points, tout juste derrière Lambert (120 points). Le Beauceron avait amorcé sa saison en prenant le septième rang à Cervinia, en Italie, en décembre dernier.

Une deuxième course est prévue ce dimanche sur le même parcours en Chine, ce qui offrira une autre chance à l’athlète de reprendre la tête du classement.

Chez les autres Canadiens, Audrey McManiman (18e), Rose Savard-Ferguson (34e) et James Savard-Ferguson (47e) ont tous vu leur parcours s’arrêter aux qualifications.