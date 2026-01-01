Nous joindre
Les Chevaliers de Lévis remportent leur 25e victoire cette saison

durée 12h00
18 janvier 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Suite à une victoire in extremis en prolongation ce vendredi soir, les protégés de Pier-Luc Giguère retrouvaient la surface glacée dès 13 h 30, ce samedi 18 janvier, dans un duel qui s'annonçait fort intéressant contre Rivière-du-Loup.

Les Albatros sont nez à nez avec la formation lévisienne au classement et ils ont remporté deux des trois affrontements contre Lévis cette saison. Le cerbère partant pour les locaux est Zachary Lainesse.

Les Chevaliers souhaiteront une pluie de toutous hâtivement dans cette partie pour retirer cette pression de leurs épaules. Simon Delarosbil ne tarde pas, avec seulement 2 minutes et 25 secondes de jeu, alors qu’il récupère le lancer de Malek Bélanger.

Les toutous sont lancés sur la patinoire et après le décompte c’est 311 peluches qui seront remises à l’organisme Câlins d’urgence. Lévis est partout sur la patinoire, ce qui donne des maux de tête aux Louperivois.

Simon Chartier connaît de bons moments dernièrement et c’est justement le 81 des Jaunes qui double l’avance des siens avec un tir précis qui bat Benjamin Tremblay, un but inscrit en avantage numérique. Des passes sont ajoutées à Enzo Roy et Anthony Breton. À noter que Lainesse est fumant devant la cage des siens en multipliant les arrêts.

Après 40 minutes, c’est 2-0 à Lévis. Les Albatros continuent d’attaquer le filet lévisien, mais Lainesse est dans une forme incroyable et dit non à toutes les attaques. Jacob Boucher était au cachot, mais ses coéquipiers, notamment Bêty et Plante, réussissent à bloquer les tirs des Albatros. Cette excellente couverture défensive ouvre la porte à Jacob Boucher qui, en sortant du banc des pénalités, s’échappe et bat Tremblay avec un tir parfait du côté gauche.

Le reste du match est étanche pour Lévis qui signe un troisième gain cette semaine. La marque finale : 3-0 Lévis. La prochaine partie est prévue mercredi le 21 janvier contre les Estacades de Trois-Rivières dès 19 h 30 à l’aréna de Lévis. 

