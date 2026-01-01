Retour en images: la Beauce au bloc 1 des Jeux du Québec

Présent à Blainville pour couvrir la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com vous propose un retour en images sur le premier bloc de compétitions, marqué par la présence et les performances des athlètes de la Beauce et de la délégation de Chaudière-Appalaches.

Au-delà des résultats sportifs, cette galerie met aussi en lumière l’ambiance qui règne dans un événement de cette ampleur, avec la concentration avant un combat, la fierté d’un podium, la complicité entre coéquipiers et entraîneurs, ainsi que ces instants plus spontanés qui ponctuent la vie d’une délégation.

Nous vous invitons à parcourir cette galerie photo pour revivre, en images, les moments marquants du bloc 1 des Jeux du Québec à Blainville.