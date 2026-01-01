Nous joindre
Galerie photo

Retour en images: la Beauce au bloc 1 des Jeux du Québec

durée 16h15
4 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Présent à Blainville pour couvrir la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com vous propose un retour en images sur le premier bloc de compétitions, marqué par la présence et les performances des athlètes de la Beauce et de la délégation de Chaudière-Appalaches.

Au-delà des résultats sportifs, cette galerie met aussi en lumière l’ambiance qui règne dans un événement de cette ampleur, avec la concentration avant un combat, la fierté d’un podium, la complicité entre coéquipiers et entraîneurs, ainsi que ces instants plus spontanés qui ponctuent la vie d’une délégation.

Nous vous invitons à parcourir cette galerie photo pour revivre, en images, les moments marquants du bloc 1 des Jeux du Québec à Blainville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Publié hier à 17h00

En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Toujours en immersion à Blainville dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com a poursuivi sa démarche en allant à la rencontre des principaux acteurs de l’organisation afin de mieux comprendre ce que représente un tel événement pour une ville hôte. Un exercice particulièrement pertinent alors que Saint-Georges accueillera la 61e ...

Jeux du Québec: les hockeyeuses ramènent une 35e médaille

Publié hier à 14h00

Jeux du Québec: les hockeyeuses ramènent une 35e médaille

L'équipe de hockey féminin de Chaudière-Appalaches a remporté la médaille de bronze après un match contre Lanaudière aux 60e Jeux du Québec de Blanville. La rencontre était très serrée avec 1-1 après le trois périodes. L’issue du match s’est décidé en prolongation alors que les deux équipes évoluaient à 3 contre 3 et où le premier but déciderait ...

Jean-Pascal Giroux remporte un tournoi organisé par Tennis Beauce

Publié hier à 11h00

Jean-Pascal Giroux remporte un tournoi organisé par Tennis Beauce

Le club Tennis Beauce accueillait un tournoi provincial 3.5* dans la catégorie U12 et U16, féminin et masculin, au cours de la dernière fin de semaine. C'est le Beauceron Jean-Pascal Giroux qui a remporté la catégorie U16 Masculin, après une finale face à Alex-Antoine Plante se terminant par un pointage de 6-3 et 6-2. Pour s’y rendre, celui-ci ...

