Le Cool FM renverse Laval et signe une victoire clé

Le Cool FM de Saint-Georges a offert une solide performance en défaisant les Pétroliers de Laval par la marque de 5-3 sur leur glace. Dans un affrontement relevé face au meneur du classement, les Beaucerons ont su répondre aux poussées adverses et conclure le travail en troisième période.

Le Cool FM a rapidement ouvert la marque en avantage numérique. William Leblanc a fait vibrer les cordages après 2 min 25 s de jeu, donnant le ton à la rencontre. Laval a toutefois répliqué quelques minutes plus tard grâce à Anthony DeLuca.

Les Beaucerons ont repris l’avance avant la fin de la première période lorsque Xavier Filion a marqué en désavantage numérique, permettant au Cool FM de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

Les visiteurs ont créé l’égalité tôt en deuxième période, puis ont pris les devants à mi-engagement. Menés 3-2, les hommes du Cool FM ont dû patienter jusqu’au troisième vingt pour relancer l’attaque.

Charles-Antoine Paiement a nivelé la marque à 4 min 31 s du troisième engagement, avant que Mathieu Gagnon ne donne l’avance aux siens à mi-période. Avec Laval en attaque à six en fin de rencontre, William Breton a complété le pointage dans un filet désert, en désavantage numérique, scellant l’issue du match à 5-3.

Mathieu Gagnon a joué un rôle déterminant avec un but important en troisième période, ce qui lui a valu la première étoile de la rencontre. Anthony DeLuca, du côté de Laval, a obtenu la deuxième étoile, tandis que Sébastien Auger a récolté la troisième pour le Cool FM.

Avec cette victoire, le Cool FM demeure au troisième rang du classement, mais rejoint Saint-Hyacinthe au deuxième rang avec 36 points. Laval conserve la tête avec 42 points.

Le Cool FM sera de retour à domicile ce vendredi 13 février dès 20 h, alors que le National de Québec sera de passage à Saint-Georges.

