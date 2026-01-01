Nous joindre
Avant d'affronter Québec

Le Cool FM renverse Laval et signe une victoire clé

durée 12h00
11 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a offert une solide performance en défaisant les Pétroliers de Laval par la marque de 5-3 sur leur glace. Dans un affrontement relevé face au meneur du classement, les Beaucerons ont su répondre aux poussées adverses et conclure le travail en troisième période.

Le Cool FM a rapidement ouvert la marque en avantage numérique. William Leblanc a fait vibrer les cordages après 2 min 25 s de jeu, donnant le ton à la rencontre. Laval a toutefois répliqué quelques minutes plus tard grâce à Anthony DeLuca.

Les Beaucerons ont repris l’avance avant la fin de la première période lorsque Xavier Filion a marqué en désavantage numérique, permettant au Cool FM de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

Les visiteurs ont créé l’égalité tôt en deuxième période, puis ont pris les devants à mi-engagement. Menés 3-2, les hommes du Cool FM ont dû patienter jusqu’au troisième vingt pour relancer l’attaque.

Charles-Antoine Paiement a nivelé la marque à 4 min 31 s du troisième engagement, avant que Mathieu Gagnon ne donne l’avance aux siens à mi-période. Avec Laval en attaque à six en fin de rencontre, William Breton a complété le pointage dans un filet désert, en désavantage numérique, scellant l’issue du match à 5-3.

Mathieu Gagnon a joué un rôle déterminant avec un but important en troisième période, ce qui lui a valu la première étoile de la rencontre. Anthony DeLuca, du côté de Laval, a obtenu la deuxième étoile, tandis que Sébastien Auger a récolté la troisième pour le Cool FM.

Avec cette victoire, le Cool FM demeure au troisième rang du classement, mais rejoint Saint-Hyacinthe au deuxième rang avec 36 points. Laval conserve la tête avec 42 points.

Le Cool FM sera de retour à domicile ce vendredi 13 février dès 20 h, alors que le National de Québec sera de passage à Saint-Georges.
 

