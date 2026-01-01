Nous joindre
Face aux États-Unis

Premier blanchissage de l’histoire des Canadiennes aux Jeux olympiques

durée 17h00
10 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour la première fois de son histoire, l’équipe canadienne féminine de hockey a été blanchie aux Jeux olympiques, et ce, par les Américaines.

C’était lors du match de ronde préliminaire qui s'est tenu ce mardi à l’Aréna Santagiulia de Milan. Les États-Unis l’ont emporté 5 à 0.

Deux premiers buts ont été inscrits durant la première période de jeu qui a été très difficile pour les Canadiennes. 

Le troisième point, inscrit en début de deuxième période en avantage numérique, a suscité plusieurs vérifications avant d’être finalement accordé par les officiels. 

Finalement, les Américaines ont marqué deux buts supplémentaires pendant la dernière période pour conclure leur victoire face aux Canadiennes. 

La Beauceronne Marie-Philip Poulin, blessée lors du dernier match face à la Tchéquie, a suivi le match depuis la galerie de presse. Sa famille était également sur place pour observer la confrontation. 

Le prochain match de l’équipe du Canada se tiendra ce jeudi 12 février face à la Finlande dès 8h30, pour le dernier match des rondes préliminaires. 

app-store-badge google-play-badge