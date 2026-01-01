Nous joindre
Entretien des sentiers

Près de 560 000 $ pour soutenir les clubs de motoneigistes de Chaudière-Appalaches

durée 15h00
10 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un soutien financier de  557 815 $ vient d'être accordé par le gouvernement du Québec, aux clubs de motoneigistes de la région de Chaudière-Appalaches, pour aider à l’entretien des sentiers.

L'annonce a été faite aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien. L'enveloppe provient du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec (PACM).

Le territoire administratif compte 22 clubs, qui entretiennent plus de 2 700 km de sentiers balisés.

À cette somme s’ajoute un montant de l’ordre de 2,6 M$, remis à la Fédération des clubs  de motoneigistes du Québec pour veiller à la sécurité des activités, à la mise en place de la  signalisation et à la réalisation de divers projets de formation de leurs membres et bénévoles.  

«Cette aide financière est une excellente nouvelle pour ces clubs qui rendent nos hivers plus  excitants. Leur action a un effet important, que ce soit auprès de nos motoneigistes locaux ou encore, de notre industrie touristique», a indiqué le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal, rappelle pour sa part que «de nombreux  commerces et lieux d’hébergement comptent sur cette clientèle (de motoneigistes) qui profite de la froide saison pour découvrir et visiter notre territoire.»

