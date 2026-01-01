Près de 560 000 $ pour soutenir les clubs de motoneigistes de Chaudière-Appalaches

Un soutien financier de 557 815 $ vient d'être accordé par le gouvernement du Québec, aux clubs de motoneigistes de la région de Chaudière-Appalaches, pour aider à l’entretien des sentiers.

L'annonce a été faite aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien. L'enveloppe provient du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec (PACM).

Le territoire administratif compte 22 clubs, qui entretiennent plus de 2 700 km de sentiers balisés.

À cette somme s’ajoute un montant de l’ordre de 2,6 M$, remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour veiller à la sécurité des activités, à la mise en place de la signalisation et à la réalisation de divers projets de formation de leurs membres et bénévoles.

«Cette aide financière est une excellente nouvelle pour ces clubs qui rendent nos hivers plus excitants. Leur action a un effet important, que ce soit auprès de nos motoneigistes locaux ou encore, de notre industrie touristique», a indiqué le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal, rappelle pour sa part que «de nombreux commerces et lieux d’hébergement comptent sur cette clientèle (de motoneigistes) qui profite de la froide saison pour découvrir et visiter notre territoire.»