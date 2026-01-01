Le Canada s'incline en prolongation contre les États-Unis

L’équipe canadienne féminine a remporté aujourd'hui la médaille d’argent en hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, après s’être inclinée contre les États-Unis en prolongation par la marque de 2 à 1.

Le Canada a su monter sur le podium à toutes ses participations depuis les débuts du tournoi féminin à Nagano 1998.

Il s’agissait également d’un cinquième affrontement consécutif opposant les deux pays en finale du tournoi féminin aux Jeux d’hiver.

Plus tôt dans la compétition, les Américaines étaient sorties victorieuses de leur plus récent affrontement, le 10 février dernier, 5 à 0. Ce revers canadien avait fait en sorte qu’elles avaient dû se contenter du deuxième rang dans le Groupe A.

La capitaine canadienne Marie-Philip Poulin prenait part à son 27e match olympique en carrière, une nouvelle marque nationale.

Ann-Renée Desbiens et Aerin Frankel étaient devant le filet respectivement pour le Canada et les États-Unis.

Malgré les deux pénalités décernées aux Américaines en première période, le Canada n’est pas parvenu à s’inscrire à la marque et les deux équipes sont retournées au vestiaire à égalité, 0-0.

Huit tirs au but ont été décochés par le Canada contre six pour les États-Unis.

Les Canadiennes n’ont toutefois pas perdu de temps pour ouvrir la marque lors du deuxième engagement.

Alors qu’Ella Shelton se trouvait au cachot pour avoir accroché, Laura Stacey et Kristin O’Neill ont amorcé une contre-attaque en territoire adverse.

Sur un deux contre un, Stacey a choisi de remettre la rondelle vers O’Neill qui a déjoué la gardienne Frankel d’une magnifique feinte du revers.

Les membres d’Équipe Canada célèbrent avec Kristin O’Neill (43) après son but en infériorité numérique lors du match pour la médaille d’or contre les États-Unis en hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, à Livigno, en Italie, le jeudi 19 février 2026. Photo de Leah Hennel/COC

Renata Fast a obtenu l’autre mention d’aide sur le premier but du match.

Avec 20 minutes à faire à la rencontre, le Canada avait les devants, 1 à 0.

Le deuxième vingt a de nouveau était très partagé, comme en témoignent les 14 tirs au but des États-Unis contre 13 pour les Canadiennes, pour un total de 21-20 en faveur du Canada.

En troisième période, les Canadiennes avaient bien tenu le coup jusqu’à environ deux minutes à faire au temps réglementaire, moment où l’entraîneur-chef américain a rappelé Frankel au profit d’une sixième patineuse.

Un tir de la pointe de Leila Edwards a été redirigé par Hilary Knight, ce qui a créé l’égalité.

Une passe a également été décernée à Megan Keller sur la séquence.

Il a donc fallu une période de prolongation de 20 minutes à trois contre trois pour départager les deux équipes.

Lors de la période supplémentaire, Megan Keller a donné la victoire aux États-Unis.

Source: Équipe olympique canadienne