LNAH

Le Cool FM balaie le National et grimpe au 2e rang

durée 10h30
19 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a dominé son programme face au National de Québec en signant deux victoires convaincantes, 7-3 vendredi à domicile et 4-0 dimanche à l’étranger. Deux performances offensives solides qui permettent aux Beaucerons de s’installer au deuxième rang du classement.

Le vendredi 13 février à Saint-Georges, le National a ouvert la marque en première période avant que Maxime Lacroix ne réplique en désavantage numérique pour créer l’égalité. Québec a repris l’avance, mais Xavier Filion a nivelé la marque avant le premier entracte.

En fin de deuxième période, le National a profité d’un avantage numérique pour porter la marque à 3-2. C’est toutefois au troisième engagement que le Cool FM a fait la différence.

Mathieu Gagnon a créé l’égalité tôt en période, puis Charles-Antoine Paiement a donné l’avance aux siens 31 secondes plus tard. Kyle Hardy a creusé l’écart avant que Jason Lavallée n’inscrive deux buts en désavantage numérique en fin de rencontre, scellant une victoire de 7-3.

Charles-Antoine Paiement a été nommé première étoile, Maxime Lacroix la deuxième et Jason Lavallée la troisième.

Deux jours plus tard, à Québec, le Cool FM a imposé son rythme dès la première période. Anthony Verret a ouvert la marque, suivi de Jason Lavallée et William Leblanc, donnant une avance de 3-0 aux visiteurs après 20 minutes.

Aucun but n’a été inscrit en deuxième période, avant que Maxime Lacroix ne complète le pointage en troisième période. Le Cool FM s’est ainsi imposé 4-0, offrant une performance complète sur la route.

Derick Roy a obtenu la première étoile du match, tandis qu’Anthony Verret a mérité la troisième.

Avec ces deux gains, Saint-Georges grimpe au deuxième rang du classement avec 40 points, à seulement quatre points du meneur Laval (44 points). La course au sommet s’intensifie.

Le Cool FM sera de retour à domicile ce vendredi 20 février à 20 h pour affronter l’Assurancia de Thetford Mines. La soirée sera marquée par la cérémonie d’intronisation de Keven Cloutier, ancien joueur, capitaine et entraîneur du Cool FM, un rendez-vous à ne pas manquer pour les partisans beaucerons.
 

