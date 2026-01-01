Adam Auclair met un terme à sa carrière de footballeur

Le secondeur Adam Auclair a annoncé, via son compte Instagram mercredi, mettre un terme à sa carrière de cinq saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

« Après quelques mois de réflexion, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de prendre ma retraite du football professionnel », a notamment indiqué le natif de Notre-Dame-des-Pins sur les médias sociaux. « C’est une décision qui est loin d’être facile à prendre, mais c’est celle qui est la meilleure pour moi et pour ma famille. »

« J’ai commencé à jouer au football dès l’âge de 9 ans. Je me considère chanceux d’avoir pu pratiquer mon sport préféré aussi longtemps. Ce sport m’a permis de créer des liens d’amitié et des souvenirs que je garderai pour le reste de ma vie », a-t-il ajouté.

Auclair, 29 ans, a été un choix de premier tour du Rouge et Noir d’Ottawa lors du repêchage de la LCF en 2020. L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a passé trois saisons dans la capitale nationale (2021-2023), effectuant 119 plaqués défensifs, 30 plaqués sur les unités spéciales, deux sacs, une interception et un échappé provoqué en 42 parties de saison régulière.

En 2024, il a paraphé une entente d’une saison avec les Roughriders de la Saskatchewan et a disputé 15 rencontres avec la formation des Prairies, effectuant huit départs comme secondeur du côté court. Le Beauceron a réussi 37 plaqués défensifs, 15 plaqués sur les unités spéciales, trois interceptions et un sac avec les Roughriders.

Auclair a pris part à ce qui allait devenir sa dernière campagne dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique en 2025, club avec lequel il a réussi un plaqué défensif et sept plaqués sur les unités spéciales en 10 parties de saison régulière.

«Le moment est venu pour moi d’entamer un nouveau chapitre et de profiter pleinement de mon nouveau rôle de père. Le meilleur est à venir!», a-t-il conclu son message.

Source: Ligue canadienne de football