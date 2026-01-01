Hockey féminin: une 7e finale olympique entre le Canada et les États-Unis

Le moment tant attendu est arrivé.

Pour une cinquième fois consécutive aux Jeux olympiques d’hiver, le Canada affrontera les États-Unis en finale du tournoi féminin de hockey. La confrontation à Milano Cortina 2026, aujourd'hui à 13 h 10, sera la septième rencontre de tous les temps entre les deux pays en finale olympique.

Le Canada tentera de défendre l’or remporté à Beijing 2022, lorsque les joueuses canadiennes avaient défait les Américaines 3 à 2. Quatre des six précédentes finales entre les deux rivales se sont terminées sur ce même score de 3 à 2, ce qui démontre à quel point les deux programmes sont proches l’un de l’autre.

L’histoire olympique sourit au Canada, dont les joueuses ont remporté cinq médailles d’or contre deux pour les États-Unis. L’histoire récente, elle, penche plutôt du côté américain. Les Américaines arrivent en finale avec une séquence de sept victoires consécutives contre les Canadiennes, ce qui est devenu un sujet de discussion majeur au cours des derniers mois.

«C’est un facteur négligeable », a déclaré Troy Ryan, entraîneur-chef de l’équipe canadienne, au sujet de cette série de défaites. « C’est une seule partie qui décidera de tout et il y a plusieurs aspects différents dans ces sept matchs. Dans notre vestiaire, on sait qu’on aurait aimé mieux jouer lors de ces sept parties, mais je ne pense pas que ça va avoir la moindre incidence sur la médaille d’or.»

Les États-Unis ont remporté l’or au Championnat du monde féminin de l’IIHF l’année dernière, battant le Canada 4 à 3 en prolongation. Les Américaines ont ensuite balayé le Canada lors des quatre matchs de la Série de la rivalité de cette saison.

À Milano Cortina 2026, les États-Unis ont battu le Canada 5 à 0 lors du tour préliminaire, l’un des résultats les plus à sens unique de l’histoire de cette rivalité. Le Canada a disputé ce match sans sa capitaine Marie-Philip Poulin, blessée plus tôt dans le tour préliminaire et revenue au jeu pour les quarts de finale.

«Ça a été un processus de quatre ans. Il y a eu des hauts et des bas. De toute évidence, la dernière année, on sait tous où on en est», a dit Poulin.

«L’équipe qui va l’emporter, ce sera celle dont les joueuses dans le vestiaire y croient vraiment.»

La joueuse de 34 ans, native de Beauceville, a été l’une des figures les plus marquantes, sinon la plus marquante, de la rivalité entre le Canada et les États-Unis. Surnommée «Capitaine Clutch», Poulin a marqué le but gagnant dans trois finales olympiques et est la seule joueuse, ou joueur, à avoir inscrit un but dans quatre d’entre elles.

«Son éthique de travail n’a pas de pareille, et c’est ce qui lui permet de briller dans des moments comme celui-là», a déclaré Renata Fast, de l’équipe canadienne, au sujet de Poulin. «Très peu de gens peuvent être clutch, encore et encore, année après année. Ça n’arrive pas par hasard.

«Elle représente tellement pour notre équipe et pour notre pays.»

Poulin compte trois buts et une mention d’aide en seulement quatre matchs à Milano Cortina 2026. Elle a été blessée lors du deuxième match du tour préliminaire et a raté les deux suivants.

Même si la Beauceronne montre des signes qu’elle n’est pas tout à fait revenue à son meilleur niveau, son retour a donné un élan dont le Canada avait grandement besoin après ce revers par blanchissage contre les Américaines.

Source: Équipe olympique canadienne