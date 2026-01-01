Les Condors s’inclinent à Joliette dans un match à rebondissements

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 7-4 ce vendredi soir sur la glace des Prédateurs de Joliette. Après avoir pris les devants en deuxième période, la formation beauceronne a vu les locaux renverser la vapeur dans un engagement charnière qui a fait basculer la rencontre.

Après une première période sans but, les Condors ont ouvert la marque à 5 min 21 s du deuxième engagement grâce à Yan Rivière. Moins de quatre minutes plus tard, Maxime Poirier doublait l’avance en avantage numérique, donnant momentanément le contrôle du match aux visiteurs.

Joliette a toutefois répliqué presque immédiatement. Trois buts en moins de trois minutes – dont un en avantage numérique – ont permis aux Prédateurs de transformer un déficit de 2-0 en avance de 3-2 avant la fin de la période.

Les Condors ont créé l’égalité en début de troisième période grâce à Thomas Aubin, relançant l’espoir. Mais encore une fois, les Prédateurs ont répondu rapidement, inscrivant quatre buts sans réplique pour porter la marque à 7-3.

Logan Poulin a marqué en avantage numérique en fin de rencontre pour réduire l’écart, mais le sort du match était déjà scellé.

Yan Rivière et Maxime Poirier ont chacun inscrit un but en deuxième période pour donner l’élan initial aux Condors. Thomas Aubin et Logan Poulin ont complété la marque dans la défaite, mais l’équipe n’a pu freiner la poussée offensive des Prédateurs au troisième vingt.

Retour à domicile face aux Flames dès ce soir

Les Condors auront l’occasion de rebondir rapidement alors qu’ils accueilleront les Flames de Gatineau pour deux matchs consécutifs à domicile, ce samedi à 19 h, puis à nouveau le lendemain à 14h. Deux rendez-vous importants pour la troupe beauceronne qui cherchera à retrouver le chemin de la victoire devant ses partisans.