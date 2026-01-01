Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

M18 AAA

Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

durée 14h00
21 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Le dernier week-end d’activités en saison régulière commençait ce soir pour les Chevaliers alors qu’ils accueillaient les Riverains. Ce match était spécial pour les Lévisiens alors qu’il était dans le cadre de la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis.

Par ailleurs, ils ont remis un chèque de 7 000$ à la fondation. Zachary Lainesse est le portier pour les Chevaliers et Joseph Poupart pour les Riverains.  

C’est à mi-chemin en première période que les visiteurs ouvrent la marque. Un but provenant du bâton de Nathan Riendeau. Quelques minutes plus tard, Charly Roy met la table pour Enzo Roy, qui inscrit son 8ᵉ de la campagne pour niveler la marque. De retour à la case départ pour les formations du circuit Lévesque.

Rapidement au retour du vestiaire, les Chevaliers prennent les devants alors que Logan Bêty profite d’une savante passe de Malyk Côté à 1:41. Le travail se poursuit pour les Lévisiens et tente de sécuriser leur avance, mais les Riverains déjouent Lainesse en fin d’engagement et c’est Tommy Leroux qui nivelle la marque. Ce sera de retour à la case départ en 3ᵉ période.

Lévis est de nouveau expéditif au retour du vestiaire alors que Malyk Côté déjoue Poupart avec un tir au sol provenant de la ligue bleue. 2 minutes plus tard, Samuel Biakabutuka fait 3 à 3. En désavantage numérique, Logan Bêty réussit à s’échapper pour redonner l’avance aux Chevaliers. Les Riverains sont tenances et inscrivent un but à 8:57 en avantage numérique. Direction prolongation pour les deux équipes qui se trouvent dans le haut classement général de la ligue.

Le spectacle se met en branle en prolongation alors que Jacob Boucher réussit à se démarquer pour déjouer Poupart, digne des jeux de la semaine à RDS.  La marque finale, 5-4 Lévis  Le prochain match sera le 42ᵉ et le dernier de la saison alors que les Chevaliers visiteront le Phénix du Collège Esther-Blondin à Lachenaie ce dimanche 22 février.

Les trois étoiles sont: 1ᵉ étoile: Logan Bêty des Chevaliers 2ᵉ étoile: Malyk Côté des Chevaliers  3ᵉ étoile: Nathan Riendeau des Riverains.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Condors s’inclinent à Joliette dans un match à rebondissements

Publié à 12h00

Les Condors s’inclinent à Joliette dans un match à rebondissements

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 7-4 ce vendredi soir sur la glace des Prédateurs de Joliette. Après avoir pris les devants en deuxième période, la formation beauceronne a vu les locaux renverser la vapeur dans un engagement charnière qui a fait basculer la rencontre. Après une première période sans but, les Condors ...

LIRE LA SUITE
Malgré une défaite crève-cœur, Équipe Canada est fière de son parcours

Publié hier à 12h00

Malgré une défaite crève-cœur, Équipe Canada est fière de son parcours

L’équipe canadienne féminine de hockey a gardé le meilleur pour la fin. Ce n’était tout simplement pas suffisant dans le match pour la médaille d’or des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, disputé hier. Le Canada, qui menait 1-0 en troisième période, n’était qu’à 2:04 de défendre l’or remporté à Beijing 2022. Les États-Unis, avec ...

LIRE LA SUITE
Le Canada s'incline en prolongation contre les États-Unis

Publié le 19 février 2026

Le Canada s'incline en prolongation contre les États-Unis

L’équipe canadienne féminine a remporté aujourd'hui la médaille d’argent en hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, après s’être inclinée contre les États-Unis en prolongation par la marque de 2 à 1. Le Canada a su monter sur le podium à toutes ses participations depuis les débuts du tournoi féminin à Nagano 1998. Il ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge