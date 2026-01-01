Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

Le dernier week-end d’activités en saison régulière commençait ce soir pour les Chevaliers alors qu’ils accueillaient les Riverains. Ce match était spécial pour les Lévisiens alors qu’il était dans le cadre de la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis.



Par ailleurs, ils ont remis un chèque de 7 000$ à la fondation. Zachary Lainesse est le portier pour les Chevaliers et Joseph Poupart pour les Riverains.



C’est à mi-chemin en première période que les visiteurs ouvrent la marque. Un but provenant du bâton de Nathan Riendeau. Quelques minutes plus tard, Charly Roy met la table pour Enzo Roy, qui inscrit son 8ᵉ de la campagne pour niveler la marque. De retour à la case départ pour les formations du circuit Lévesque.



Rapidement au retour du vestiaire, les Chevaliers prennent les devants alors que Logan Bêty profite d’une savante passe de Malyk Côté à 1:41. Le travail se poursuit pour les Lévisiens et tente de sécuriser leur avance, mais les Riverains déjouent Lainesse en fin d’engagement et c’est Tommy Leroux qui nivelle la marque. Ce sera de retour à la case départ en 3ᵉ période.



Lévis est de nouveau expéditif au retour du vestiaire alors que Malyk Côté déjoue Poupart avec un tir au sol provenant de la ligue bleue. 2 minutes plus tard, Samuel Biakabutuka fait 3 à 3. En désavantage numérique, Logan Bêty réussit à s’échapper pour redonner l’avance aux Chevaliers. Les Riverains sont tenances et inscrivent un but à 8:57 en avantage numérique. Direction prolongation pour les deux équipes qui se trouvent dans le haut classement général de la ligue.



Le spectacle se met en branle en prolongation alors que Jacob Boucher réussit à se démarquer pour déjouer Poupart, digne des jeux de la semaine à RDS. La marque finale, 5-4 Lévis Le prochain match sera le 42ᵉ et le dernier de la saison alors que les Chevaliers visiteront le Phénix du Collège Esther-Blondin à Lachenaie ce dimanche 22 février.



Les trois étoiles sont: 1ᵉ étoile: Logan Bêty des Chevaliers 2ᵉ étoile: Malyk Côté des Chevaliers 3ᵉ étoile: Nathan Riendeau des Riverains.