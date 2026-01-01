Début des séries: la première va aux Chevaliers de Lévis

Nous joindre
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA 

Après une saison de 30 victoires dans le circuit, tout était à recommencer mercredi soir à l’aréna de Lévis puisque les séries éliminatoires de la Coupe Jimmy-Ferrari se mettaient en branle pour les Chevaliers.

Plus de 900 spectateurs se sont déplacés pour assister au match entre les voisins de l’autoroute 20, les Albatros du Collège Notre-Dame contre les Chevaliers de Lévis.

Benjamin Tremblay était devant le filet pour les Albatros, tandis que les Chevaliers avaient comme portier le numéro 1, Zachary Lainesse.

Il ne fallait pas cligner des yeux au premier vingt alors que pas moins de sept buts ont été inscrits dont trois par les Chevaliers. Tout d’abord, Charles-Étienne Boulet ouvre le pointage en avantage numérique. Moins de deux minutes plus tard, c’est Loïk Poulin qui nivelle le pointage avec son premier des séries. Simon Chartier se met de la partie alors qu’il bat Tremblay, puis Jacob Boucher en ajoute un à 13:25 en avantage numérique. C'est au tour des oiseaux de répliquer et ils le font avec trois filets, soit de Lafleur, Pelletier et Gagnon. Après 20 minutes de jeu, le pointage était à 4-3 pour le Collège Notre-Dame.

L’énergie baisse d’un niveau à la période médiane, ce qui fait en sorte qu’un seul but est inscrit et c’est le jeune #10 des Lévisiens, Enzo Roy, qui bat Tremblay du côté droit. Avec ce filet, la foule et les Chevaliers sont de retour dans la partie.

Le dernier tiers fait l’affaire des Chevaliers alors que trois buts sont inscrits, ce qui les dirige vers une première victoire dans la série demi-finale de division 3 de 5. Simon Chartier, Logan Bêty et Malyk Côté noircissent la feuille de pointage. Zachary Lainesse signe le gain.

La marque finale est de 7-4 pour Lévis et ils mènent 1-0 dans la série. Le prochain match des Chevaliers aura lieu à compter de 19 h 30 demain le 5 mars de nouveau au domicile des Chevaliers.

Les trois étoiles sont:
1ᵉ étoile : Simon Chartier des Chevaliers
2ᵉ étoile : Loïk Poulin des Chevaliers
3ᵉ étoile : Nathan Ruel des Albatros

