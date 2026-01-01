Zachary Taillefer bat des records pour la première journée du bloc 2

La première journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville a été marquée par une performance de tous les records, réalisée par Zachary Taillefer.

Le jeune athlète de Saint-Georges a dominé la compétition masculine en haltérophilie, dans la catégorie des 60 kg, en remportant trois médailles d’or. Il a d’abord établi un record des Jeux à l’arraché, avant d’ajouter un second record des Jeux à l’épaulé-jeté. Avec son total, également un record des Jeux, il a complété une performance parfaite.

Dans la catégorie des 53 kg, Adriana Garcia-y-Prego, également de Saint-Georges, a mis la main sur la médaille de bronze à l’arraché. Elle a ensuite pris le 4e rang à l’épaulé-jeté, ce qui lui a permis de conclure la compétition avec une médaille de bronze au total.

Au terme de cette journée, les représentants de Chaudière-Appalaches ont récolté six médailles, ce qui porte le total à 41, en plus de livrer de solides performances sur l’ensemble des sites de compétition. Ils ont aussi remporté une médaille d’or en plongeon à l’épreuve par équipe.

Curling

En curling féminin, l’équipe de la Chaudière-Appalaches a connu une journée partagée sur la glace. L’équipe s’est d’abord inclinée 10 à 3 face au Centre-du-Québec, avant de rebondir avec une victoire serrée de 8 à 6 contre l’Outaouais. Elles affronteront les délégations de Laval et du Lac-Saint-Louis demain.

En curling masculin, nos athlètes ont entamé leur tournoi avec un affrontement relevé face à l’Est-du-Québec, s’inclinant par la marque de 9 à 1. L’équipe aura toutefois rapidement l’occasion de rebondir puisqu’elle doit disputer un match en soirée contre le Sud-Ouest.

Hockey masculin

La formation de la Chaudière-Appalaches a disputé deux rencontres lors de cette première journée de compétition. L’équipe s’est d’abord inclinée 9 à 2 face à Laval, avant de livrer un match beaucoup plus serré contre le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les hockeyeurs ont finalement subi un revers 4 à 3 en prolongation, au terme d’une rencontre chaudement disputée.

Plongeon

Les athlètes de la Chaudière-Appalaches ont également brillé en plongeon, où ils ont décroché la médaille d’or à l’épreuve par équipe. L’équipe composée de Jade Leclerc (Lévis), Thomas Bilodeau (Lévis), Olivier Ferland (Lévis) et Félix Fournier (Lévis) a livré une belle performance collective.

Au 1 m, Jade Leclerc (catégorie provincial) et Olivier Ferland (catégorie espoir) se sont qualifiés pour la finale A. Il en est de même pour Félix Fournier (catégorie espoir) et Thomas Bilodeau (catégorie espoir), qui prendront part à celles du 3 m. Les finales auront lieu samedi.

Autres résultats :

• Laurence Carrier (Lévis) termine 21e au 1 m dans la catégorie Espoir 12-14 ans.

• Odélie Gourde (Lévis) termine 14e au 3 m dans la catégorie Espoir 15-17 ans."

Ringuette

L’équipe de ringuette de la Chaudière-Appalaches a amorcé son tournoi de belle façon en signant deux victoires convaincantes lors de cette première journée de compétition. La formation a d’abord pris la mesure de la Côte-Nord par la marque de 8 à 2, avant de poursuivre sa lancée avec un gain de 6 à 0 face à Laval. Elles affronteront le Centre-du-Québec et l’Outaouais demain.

Taekwondo

En taekwondo, Ainhoa Desjardins (Lévis), dans la catégorie des 41 kg, a livré de bons combats lors de cette première journée de compétition. Opposée à des adversaires du Sud-Ouest et de Montréal, elle s’est inclinée à ses deux affrontements, ce qui lui a valu une 5e place au classement de sa catégorie.