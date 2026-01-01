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Lac-Mégantic rencontre Daveluyville

Ligue régionale de hockey: la ronde demi-finale se poursuit dès ce soir

durée 11h00
13 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

La ronde demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey se poursuivra cette fin de semaine avec la présentation des matchs 3 et 4, ce vendredi 13 et ce samedi 14 mars.

La série entre le Dynamik Service agricole de Coaticook et le Desjardins – Wild de Windsor est à l’avantage des Coaticookois qui ont gagné les deux premiers matchs le weekend prochain.

Après un gain de 4-1, vendredi soir, le Dynamik a eu le meilleur 4-3 lors de l’affrontement de samedi soir à Coaticook.

Le match de ce vendredi à 20h30 à Windsor sera déterminant dans cette série car les Windsorois seront dans l’eau chaude qui leurs grands rivaux remportent une troisième victoire dans cette série.

En revanche, une victoire du Wild redonera espoir à l’équipe de revenir dans cette série.

Dans la série entre les champions du calendrier régulier, le Sauro de Lac-Mégantic, et les triples champions en titre, le JB de Daveluyville, c’est l’égalité 1-1 après les deux premiers affrontements.

Les deux équipes ont remporté la victoire sur la glace adverse ce qui peut être une certaine surprise pour plusieurs observateurs.

Le point à souligner est la remontée du Sauro lors du match de samedi soir alors que l’équipe tirait de l’arrière 5-2, avec six minutes à faire en troisième période.

Les Méganticois ont inscrit quatre buts consécutifs, incluant le but gagnant par Olivier Therrien, pour vaincre le JB sur sa glace.

Qui prendra les devants dans cette série? Nous le saurons ce vendredi à 20h30 à Lac-Mégantic.

Voici l’horaire des matchs de la fin de semaine tout en vous rappelant d’arriver tôt dans les arénas pour éviter les files d’attente :

Centre sportif Mégantic 13 mars 20h30
Le JB Daveluyville - Le Sauro Lac-Mégantic

Centre J.-A.-Lemay 13 mars 20h45
Le Dynamik Service Agricole Coaticook - Le Desjardins - Wild Windsor

Centre sportif Piché 14 mars 20h
Le Sauro Lac-Mégantic - Le JB Daveluyville

Centre récréatif Gérard-Couillard 14 mars 20h30
Le Desjardins Wild Windsor -  Le Dynamik Service Agricole Coaticook
 

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