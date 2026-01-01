Don de 3 000 $ au Club de gymnastique artistique Voltige

En collaboration avec la Fondation Mobilis, le concessionnaire automobile Beauce Mitsubishi vient de remettre un montant de 3 000 $ au Club de gymnastique artistique Voltige de Saint-Georges.

Cette contribution vise à soutenir le groupe dans la poursuite de sa mission auprès des jeunes de la région, ainsi que pour son installation récente dans ses nouveaux locaux, un projet important pour l'avenir de l'organisation et de ses athlètes.

« Le Club Voltige joue un rôle essentiel dans le développement sportif de centaines de jeunes de la Beauce. Nous sommes heureux de contribuer à leur réussite et de participer à l'essor de cette belle organisation », souligne David Lessard, directeur général de Beauce Mitsubishi.

Beauce Mitsubishi tient également à remercier la Fondation Mobilis pour sa participation à cette initiative qui permettra d'offrir un environnement d'entraînement de qualité aux gymnastes d'aujourd'hui et de demain.