38e Tour de Beauce: Marshall Erwood remporte l'étape 1

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Le Néo-Zélandais Marshall Erwood de la formation Whoosh a remporté au sprint la première étape du 38e Tour de Beauce, mais le maillot jaune lui a échappé, mercredi, à Saint-Côme.

Avec quelques longueurs d’avance sur ses plus proches poursuivants, le cycliste de 21 ans a pu célébrer à la ligne d’arrivée après un parcours de 190 kilomètres en 4 h 10 m 10 s, soit une vitesse moyenne de plus de 45 km/h.

Le jeune coureur qui participe à son troisième Tour de Beauce réalise son meilleur résultat en carrière, mais rate de peu le maillot jaune en raison des bonifications lors des sprints intermédiaires.

Paredes très actif

Au classement de l’étape, Erwood a devancé un Colombien de 30 ans, Wilmar Andres Paredes Zapata (Medellin), qui a été très actif en tête de course tout au long de la journée. Un Québécois de 24 ans a pris le 3e rang. Léo Roy, de l’équipe Entreposage Bluebird Québec, était très fier de sa performance.

« Une troisième place, c’est un peu décevant quand on est si proche de gagner. C’était une longue journée très chaude et faire un podium à la maison, c’est incroyable. C’était un sprint à l’arraché et j’ai eu des crampes à 100 mètres », a résumé le cycliste. Deux autres Québécois ont terminé respectivement 4e et 5e, Étienne Gagné (Cannondale Echelon) et Joel Plamondon (Équipe du Québec).

La première moitié de cette étape s’est déroulé à vive allure alors que personne n’a réussi à s’échapper.

Un train

À la sortie de Lac-Mégantic, le passage d’un train a toutefois volé la vedette, forçant une pause imprévue d’une dizaine de minutes. Bien ravitaillé, un peloton regroupé mais agressif a repris la route et une vingtaine de fuyards ont pu prendre une mince avance d’environ une minute. Le rythme élevé n’a pas donné de marge de manœuvre aux hommes de tête.

À la dernière ascension sur la 178e Rue à Saint-Georges, à dix kilomètres de l’arrivée, il ne restait plus qu’une dizaine de survivants pour la bataille finale vers St-Côme-Linière.

Le maillot jaune revient à Parades Zapata, lui qui rafle également le maillot du classement aux points.

Pour sa part, le vainqueur d’étape Marshall Erwood portera le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

Le maillot du classement de la montagne est endossé par le Québécois Samuel Couture.

Un nom connu

Un autre talent local était bien heureux de se retrouver en Beauce pour la première fois. Charles Waddell, fils de l'ex-coureur cycliste Ivan Waddell, a survécu à un grave accident de vélo en 2019.

« Je suis vraiment fier. C’est un peu un rêve. J’ai passé beaucoup temps dans les voitures suiveuses quand j’étais petit ! »

Outre la chaleur intense, la journée a été marquée par plusieurs chutes.

Le départ de la 2e étape aura lieu jeudi à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Le Tour de Beauce 2026 couronnera son champion dimanche.

La plus ancienne course par étapes sur route masculine de l'UCI au Canada aligne 142 coureurs de plus d’une douzaine de pays répartis en 21 équipes. Les cinq étapes totalisent 670 kilomètres

Revivez l'arrivée des cyclistes dans la vidéo ci-dessus.