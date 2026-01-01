Dévoilement des finalistes pour le 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Les finalistes du 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui se tiendra le samedi 2 mai prochain au Cabaret des Amants à Saint-Georges, sont désormais connus.

Bernard Paquet sera le président d'honneur de cette soirée. Originaire de Saint-Georges, il est reconnu autant pour son parcours d’athlète que pour son engagement communautaire et entrepreneurial. Ancien champion du monde WAKO Pro en karaté et boxeur aguerri, il est aujourd’hui copropriétaire de l’entreprise Des Bons Conseils, lauréate du Jarret Service professionnel en 2024.

Lors de cette soirée, 27 prix seront remis afin de souligner les performances et l’engagement des athlètes, en plus des prestigieux Élitas d’or, d’argent et de bronze. Parmi les récipiendaires honorés dans différentes catégories, trois athlètes se verront décerner ces distinctions. Couronnés meilleurs athlètes de l’année, ils succéderont à l’hockeyeuse Emmy Fecteau, récipiendaire de l’Élitas d’or lors du 46e Gala présenté à Sainte-Marie. Le footballeur Christopher Fortin et le joueur de baseball Nathan Roy avaient pour leur part reçu les Élitas d’argent et de bronze.

Liste des candidats en nomination

Athlétisme

- Ian Perez - La Guadeloupe

- Lyanna Roy - Saint-René

- Charlie Vallières - Saint-Joseph

Baseball

- Félix-Antoine Goulet - Sainte-Marie

- Océane Lambert - Saint-Joseph

- Hubert Tougas - Saint-Georges

Dek hockey

- Zachary Caron - Beauceville

- Emy-Rose Dion - Saint-Georges

- Mikael Dupuis - Saint-Georges

Flag Football

- Eugénie Bergeron - Saint-Georges

- Léa Dallaire - Saint-Georges

- Rosalie Genesse - Saint-Georges

Football

- Nathaniel Fillion - Sainte-Marie

- Jacob Rochette - Saint-Georges

- Jayden Giguère St-Hilaire - Saint-Georges

Gymnastique

- Alyssa Caissy - Saint-Georges

- Nicolas Fournier - Saint-Georges

- Eva Renaud - Saint-Georges

Haltérophilie

- Philip Corriveau - Saint-Georges

- Arianne Maheux - Saint-Georges

- Zachary Taillefer - Saint-Georges

Hockey

- Florence Bourque - Saint-Côme-Linière

- Luc-Antoine Labbé - Sainte-Marie

- Xavier Labbé - Saint-Georges

Hors discipline

- Philippe Beaudet (Ski de fond) - Sainte-Marie

- Noah Fecteau (Golf) - Saint-Georges

- Hugo Pelletier (Tir olympique) - Scott

Judo

- Antoine Maheux - Saint-René

- William Maheux - Saint-René

- Mathéo Salazar Boutin - Beauceville

Karaté

- Mike Breton - Saint-Georges

- Steeven Mathieu - Saint-Joseph

- Suzie Roy - Saint-Georges

Multisport

- Stéphanie Dubois-Lemieux - Saint-Georges

- Mathilde Gosselin-Perreault - Sainte-Marie

- Mathieu Lacroix - Saint-Georges

Natation

- Emile Bergeron - Saint-Georges

- Ophélie Sirois - Saint-Georges

- Julianne Vachon - Saint-Georges

Patinage artistique

- Laurence Cloutier - Saint-Georges

- Olivia Lapointe - Sainte-Marie

- Maika Lessard - Sainte-Marie

Rugby

- Catherine Goupil - Saint-Georges

- Shannen Lacroix - Saint-Georges

- Maude Tanguay - Beauceville

Snowboardcross

- Gabriel Dubé - Lac-Etchemin

- Jacob Lebel - Sainte-Marie

- Olivier Pedneault - Sainte-Marie

Soccer

- Pedro Miguel David Yara - Saint-Georges

- Ronaldo Jiminez - Saint-Georges

- Marianne Smith - Saint-Benoît-Labre

Tennis

- Jean-Pascal Giroux - Saint-Georges

- Alexis Houde - Saint-Georges

- Émile Laflamme - Notre-Dame-des-Pins

Volleyball

- Alyson Gagné - Saint-Gédéon

- Mathilde Gosselin-Perreault - Sainte-Marie

- Béatrice Lamontagne - Saint-Gédéon

Arbitre

- Stéphanie Lachance - Saint-Georges

- Juliette Nadeau - Saint-Georges

- Étienne Rodrigue - Saint-Georges

Bénévole

- Véronique Guay - Sainte-Marie

- Nancy Maheux - Saint-Martin

- Nancy Moisan - Saint-Georges

Entraîneur

- Vincent Boucher - Saint-Joseph

- Billy Picard - Notre-Dame-des-Pins

- Erwan Tatel - Saint-Georges

Équipe

- Ascalon masculin U14 (soccer) - Saint-Georges

- Faucons de la Polyvalente St-François M18 D3 (hockey) - Beauceville

- Lynx Haute-Beauce M18 BB (hockey) - Haute-Beauce

- Mystiques (baseball féminin) - Beauce-Appalaches

Inclusion

- Nouvel Essor - Sainte-Justine

- Éric Montminy - St-Lambert-de-Lauzon

Coup de cœur de la ville

- Connu le soir même

Évènement

- Tournoi de rugby U16 et U18 féminin - Saint-Georges

- Tournoi Provincial Abritek - Saint-Georges

- Triathlon Abénaquis - Sainte-Aurélie