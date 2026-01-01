Événement du 2 mai 2026
Dévoilement des finalistes pour le 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron
Les finalistes du 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui se tiendra le samedi 2 mai prochain au Cabaret des Amants à Saint-Georges, sont désormais connus.
Bernard Paquet sera le président d'honneur de cette soirée. Originaire de Saint-Georges, il est reconnu autant pour son parcours d’athlète que pour son engagement communautaire et entrepreneurial. Ancien champion du monde WAKO Pro en karaté et boxeur aguerri, il est aujourd’hui copropriétaire de l’entreprise Des Bons Conseils, lauréate du Jarret Service professionnel en 2024.
Lors de cette soirée, 27 prix seront remis afin de souligner les performances et l’engagement des athlètes, en plus des prestigieux Élitas d’or, d’argent et de bronze. Parmi les récipiendaires honorés dans différentes catégories, trois athlètes se verront décerner ces distinctions. Couronnés meilleurs athlètes de l’année, ils succéderont à l’hockeyeuse Emmy Fecteau, récipiendaire de l’Élitas d’or lors du 46e Gala présenté à Sainte-Marie. Le footballeur Christopher Fortin et le joueur de baseball Nathan Roy avaient pour leur part reçu les Élitas d’argent et de bronze.
Liste des candidats en nomination
Athlétisme
- Ian Perez - La Guadeloupe
- Lyanna Roy - Saint-René
- Charlie Vallières - Saint-Joseph
Baseball
- Félix-Antoine Goulet - Sainte-Marie
- Océane Lambert - Saint-Joseph
- Hubert Tougas - Saint-Georges
Dek hockey
- Zachary Caron - Beauceville
- Emy-Rose Dion - Saint-Georges
- Mikael Dupuis - Saint-Georges
Flag Football
- Eugénie Bergeron - Saint-Georges
- Léa Dallaire - Saint-Georges
- Rosalie Genesse - Saint-Georges
Football
- Nathaniel Fillion - Sainte-Marie
- Jacob Rochette - Saint-Georges
- Jayden Giguère St-Hilaire - Saint-Georges
Gymnastique
- Alyssa Caissy - Saint-Georges
- Nicolas Fournier - Saint-Georges
- Eva Renaud - Saint-Georges
Haltérophilie
- Philip Corriveau - Saint-Georges
- Arianne Maheux - Saint-Georges
- Zachary Taillefer - Saint-Georges
Hockey
- Florence Bourque - Saint-Côme-Linière
- Luc-Antoine Labbé - Sainte-Marie
- Xavier Labbé - Saint-Georges
Hors discipline
- Philippe Beaudet (Ski de fond) - Sainte-Marie
- Noah Fecteau (Golf) - Saint-Georges
- Hugo Pelletier (Tir olympique) - Scott
Judo
- Antoine Maheux - Saint-René
- William Maheux - Saint-René
- Mathéo Salazar Boutin - Beauceville
Karaté
- Mike Breton - Saint-Georges
- Steeven Mathieu - Saint-Joseph
- Suzie Roy - Saint-Georges
Multisport
- Stéphanie Dubois-Lemieux - Saint-Georges
- Mathilde Gosselin-Perreault - Sainte-Marie
- Mathieu Lacroix - Saint-Georges
Natation
- Emile Bergeron - Saint-Georges
- Ophélie Sirois - Saint-Georges
- Julianne Vachon - Saint-Georges
Patinage artistique
- Laurence Cloutier - Saint-Georges
- Olivia Lapointe - Sainte-Marie
- Maika Lessard - Sainte-Marie
Rugby
- Catherine Goupil - Saint-Georges
- Shannen Lacroix - Saint-Georges
- Maude Tanguay - Beauceville
Snowboardcross
- Gabriel Dubé - Lac-Etchemin
- Jacob Lebel - Sainte-Marie
- Olivier Pedneault - Sainte-Marie
Soccer
- Pedro Miguel David Yara - Saint-Georges
- Ronaldo Jiminez - Saint-Georges
- Marianne Smith - Saint-Benoît-Labre
Tennis
- Jean-Pascal Giroux - Saint-Georges
- Alexis Houde - Saint-Georges
- Émile Laflamme - Notre-Dame-des-Pins
Volleyball
- Alyson Gagné - Saint-Gédéon
- Mathilde Gosselin-Perreault - Sainte-Marie
- Béatrice Lamontagne - Saint-Gédéon
Arbitre
- Stéphanie Lachance - Saint-Georges
- Juliette Nadeau - Saint-Georges
- Étienne Rodrigue - Saint-Georges
Bénévole
- Véronique Guay - Sainte-Marie
- Nancy Maheux - Saint-Martin
- Nancy Moisan - Saint-Georges
Entraîneur
- Vincent Boucher - Saint-Joseph
- Billy Picard - Notre-Dame-des-Pins
- Erwan Tatel - Saint-Georges
Équipe
- Ascalon masculin U14 (soccer) - Saint-Georges
- Faucons de la Polyvalente St-François M18 D3 (hockey) - Beauceville
- Lynx Haute-Beauce M18 BB (hockey) - Haute-Beauce
- Mystiques (baseball féminin) - Beauce-Appalaches
Inclusion
- Nouvel Essor - Sainte-Justine
- Éric Montminy - St-Lambert-de-Lauzon
Coup de cœur de la ville
- Connu le soir même
Évènement
- Tournoi de rugby U16 et U18 féminin - Saint-Georges
- Tournoi Provincial Abritek - Saint-Georges
- Triathlon Abénaquis - Sainte-Aurélie
Organisation
- Club de rugby Lumberjacks - Saint-Georges
- Flag One - Saint-Georges
- Les AudacYeux - Sainte-Marie