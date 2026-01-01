Faux pas en début de série pour les Chevaliers

Les séries de la Coupe Jimmy-Ferrari se poursuivaient pour Lévis alors qu’ils accédaient aux quarts de finale de la Ligue de hockey M18 AAA. Hier soir à domicile, leur opposant était le Phénix du Collège Esther-Blondin.

Les Chevaliers sont les premiers à s’inscrire au pointage. Malek Bélanger récupère la rondelle et ouvre le bal, un but inscrit avec seulement 2 minutes de jeu. Cependant le Phénix répond de la bonne façon alors que Raphaël Tétreault nivelle le pointage et, en fin de période, Félix Boucher donne les devants 2 à 1.

Rares les Chevaliers qui ont tiré de l’arrière depuis le début des séries et ils voudront retourner à la case départ rapidement. À 7:06, Christopher St-Hilaire remporte la partie de pickleball contre Caï et fait 2-2. Les partisans ont le droit à un match chaud.

Malyk Côté profite d’un avantage numérique pour donner les devants aux siens. Une passe est ajoutée à Jacob Boucher. Quelques instants plus tard, le Phénix réplique du bout du bâton de Mathys Panneton à 6:36. Moins de 2 minutes plus tard, Tétreault marque son 2ᵉ de la partie pour redonner les devants aux visiteurs. Les Chevaliers ne peuvent revenir au pointage et Pierre-Alexandre Lemieux marque dans un filet désert en fin de partie.

La marque finale: 5-3 pour le Phénix. Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été accordées à Raphaël Tétreault, du Phénix, ainsi qu'aux Chevaliers Alex Duguay-Caron, et Malek Bélanger.

Le prochain duel a lieu aujourd'hui à 16 h 30 à Lévis, alors que ce sera la deuxième partie de cette série 3 de 5.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA