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Ligue de hockey M18 AAA

Les Chevaliers égalisent la série

durée 10h00
15 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Après un revers la veille en lever des quarts de finale de la Ligue de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis ont remporté le 2e match devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie.

Une bonne première période pour la troupe de Pier-Luc Giguère, mais les visiteurs profitent de multiples avantages numériques et frappent juste lors d’un de ceux-ci alors que Vincent Deveault déjoue Lainesse d’un tir franc. Un but inscrit à 15:22. La suite de la période demeure intacte au tableau et le Phénix rentre au vestiaire avec une avance de 1-0. 

C'est à mi-chemin de la période médiane que Lucas Morin inscrit son 3ᵉ des présentes séries. Quelques instants plus tard, c’est un des jumeaux St-Hilaire qui bat Caï d’un tir parfait en avantage numérique. À ce moment, c’est 2-0 pour Lévis, mais le Phénix réplique, eux aussi en avantage numérique, avec le filet de Félix Foucher. Après 40 minutes à l’Aréna de Lévis, 2-2. 

Les partisans ne devaient pas cligner des yeux au début du dernier tiers alors que trois buts sont inscrits en 45 secondes de jeu. D’abord, Enzo Roy marque, mais le Collège Esther-Blondin réplique avec le but de Lemieux. À 1:53, Simon Delarosbil met la table pour Loïk Poulin. 4-3 pour Lévis et il reste plus de 18 minutes à jouer. Les Chevaliers résistent et Logan Bêty noircit la feuille de pointage avec un but dans un filet désert. Le Phénix s’acharne et réussit à déjouer Lainesse avec 16 secondes à jouer. 

La marque finale: 5-4 pour les Chevaliers. Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été accordées à Xavier Madore, du Phénix, ainsi qu'aux Chevaliers Lucas Morin et Enzo Roy.

Le prochain et troisième affrontement aura lieu demain, du côté de Lachenaie.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

 

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