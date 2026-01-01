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Tour de Beauce

Camargo répète son exploit au sommet à l'étape 3

durée 09h00
13 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Colombien Diego Andres Camargo de l’équipe Medellin a remporté pour une deuxième année l’étape reine du 38e Tour de Beauce, au sommet du mont Mégantic

Excellent grimpeur, le cycliste de 28 ans a franchi la ligne avec dans sa roue son coéquipier Wilmar Andres Paredes, qui endosse le maillot jaune de meneur au classement général.

Cette 3e étape longue de 169 kilomètres a été avalée en 4 heures 14 min 24 secondes, à une vitesse moyenne de 39,8km/h.

Les deux hommes de la formation Medellin ont réussi à rejoindre dans le dernier kilomètre de l’ascension le pauvre Américain Tim McBirney (Project Echelon), auteur d’une performance incroyable avec une échappée solitaire de 125 kilomètres. Le fuyard réalise ainsi la plus longue échappée en solo depuis de très nombreuses années au Tour de Beauce.

Dans un scénario crève-cœur, le cycliste de 27 ans a creusé l’écart jusqu’à sept minutes avant que le peloton ne réagisse un peu tardivement derrière. Le surprenant McBirney avait encore des ressources pour lutter contre ses adversaires au pied de la montagne, détenant une avance de trois minutes avec cinq kilomètres à gravir. Avec deux kilomètres à faire, son rêve était encore possible.

Les Colombiens ont bien failli rater leur coup, mais avec l’homme de tête en point de mire à la flamme rouge, ils ont pu arracher la victoire de justesse.

En plus du maillot jaune, Paredes Zapata est également le meneur du classement aux points, mais le maillot blanc sera porté par le Britannique Adam Lewis (APS) samedi.

Un Québécois continue de s’illustrer depuis le début de l’épreuve. Après sa troisième place lors de la 1re étape, Léo Roy (Entreposage Bluebird) a pris le 5e rang de l’étape. Le jeune homme de 24 ans était en larmes au sommet de la montagne en compagnie de son frère.

« C’est décisif au classement et c’est une course pour les grimpeurs ! J’ai toutdonné et j’ai pris les roues quand les Colombiens ont attaqué. Je suis vraimentcontent. C’est beaucoup d’émotions. Pour un gars qui faisait du triathlon il y a deuxans, je suis très fier », a-t-il confié.

Troisième à Saint-Odilon jeudi, Killian O’Brien (Skyline) se retrouve désormais avec le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

Enfin, le classement de la montagne est toujours mené par le Québécois Samuel Couture.

Le départ de la 4e étape, un contre-la-montre individuel de 8 km, aura lieu aujourd'hui, à11h, sur le boulevard Champlain, à Québec.

Le Tour de Beauce 2026 couronnera son champion dimanche à Saint-Georges. Camargo se battra pour conserver son titre acquis en 2025.

Lors des dernières présentations du Tour de Beauce, la dernière étape en circuit urbain s’est terminée par un scénario imprévisible.

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