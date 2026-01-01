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Coupe du monde de snowboard cross

Une 7e place en Autriche pour Eliot Grondin

durée 13h00
15 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Beauceron Eliot Grondin a terminé au 7e rang, à l'issue de la Coupe du monde de snowboard cross, qui s'est déroulée cette fin de semaine à la station autrichienne de Montafon.

Le planchiste, qui a remporté la médaille d'argent, le mois dernier, aux Jeux olympiques de Milano-Cortina, s'était rendu jusqu’en demi-finale où il a livré une chaude lutte au Français Aidan Chollet pour le deuxième rang. C’est finalement Chollet, quatrième des derniers Jeux olympiques, qui a eu le dessus sur le Mariverain, qui a dû se contenter de la troisième place.

En petite finale, Grondin s’est également classé troisième et pointe au septième rang du classement final. La grande finale a été l’affaire de l’Autrichien Jakub Dusek qui l’a emporté devant l’Allemand Leon Ulbricht alors qu’Aidan Chollet a terminé sur la troisième marche du podium.

La dernière Coupe du monde de la saison sera disputée dans deux semaines à domicile, soit au Mont-Sainte-Anne.

Avec des informations de Sportcom

 

 

 

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