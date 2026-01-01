Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Série éliminatoire 4 de 7 LNAH

Le Cool FM partage les honneurs avec Thetford après deux matchs intenses

durée 10h00
16 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges et l’Assurancia de Thetford Mines ont offert un début de série animé dans cette rivalité régionale. Saint-Georges a remporté le premier match 2-1 en double prolongation vendredi au Centre sportif Lacroix-Dutil, avant de s’incliner 6-3 le lendemain à Thetford Mines. La série est donc maintenant égale 1-1.

Lors du premier duel disputé à Saint-Georges, les deux équipes se sont livré une bataille serrée qui est demeurée sans but pendant près de deux périodes et demie.

Thetford a finalement ouvert la marque en troisième période lorsque Nicolas Ouellet a fait bouger les cordages à 4:24. Le Cool FM n’a toutefois pas tardé à répliquer. Jason Lavallée a créé l’égalité à 8:40, complétant un jeu amorcé par William Leblanc et Charles-Antoine Paiement.

La rencontre s’est ensuite transportée en prolongation, puis en deuxième période supplémentaire. C’est finalement Kyle Hardy qui a tranché le débat après 2:32 de jeu en double prolongation, donnant la victoire 2-1 au Cool FM grâce à des aides de Jérémy Martin et Dylan Labbé.

Thetford réplique dans le deuxième match

Le lendemain à Thetford Mines, l’Assurancia a rapidement pris l’avance lorsque Alexandre Goulet a marqué après seulement 1:41 de jeu.

Saint-Georges a toutefois répondu rapidement. William Leblanc a nivelé la marque en avantage numérique avant que Charles-Antoine Paiement ne donne les devants au Cool FM en première période. Leblanc a ensuite inscrit son deuxième but du match tôt en deuxième engagement pour porter la marque à 3-1.

Les locaux ont cependant renversé la vapeur en troisième période. Samuel Hould et Alexandre Goulet ont tour à tour marqué pour créer l’égalité. Pascal Laberge a ensuite donné l’avance aux siens, avant que Goulet ne complète son tour du chapeau en avantage numérique. Bruno-Carl Denis a finalement scellé l’issue du match dans un filet désert pour confirmer la victoire de 6-3.

Malgré la défaite dans le deuxième duel, William Leblanc a été l’un des joueurs les plus productifs pour le Cool FM au cours de ces deux matchs. L’attaquant a inscrit deux buts lors du deuxième affrontement et a également récolté une aide lors du premier match.

La série se poursuivra maintenant à Saint-Georges. Le Cool FM sera de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil le vendredi 20 mars à 20 h pour le troisième match de cette série face à l’Assurancia de Thetford Mines. Les deux équipes reprendront ensuite la route vers Thetford Mines pour le match 4, prévu le samedi 21 mars.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une 7e place en Autriche pour Eliot Grondin

Publié hier à 13h00

Une 7e place en Autriche pour Eliot Grondin

Le Beauceron Eliot Grondin a terminé au 7e rang, à l'issue de la Coupe du monde de snowboard cross, qui s'est déroulée cette fin de semaine à la station autrichienne de Montafon. Le planchiste, qui a remporté la médaille d'argent, le mois dernier, aux Jeux olympiques de Milano-Cortina, s'était rendu jusqu’en demi-finale où il a livré une chaude ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers égalisent la série

Publié hier à 10h00

Les Chevaliers égalisent la série

Après un revers la veille en lever des quarts de finale de la Ligue de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis ont remporté le 2e match devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie. Une bonne première période pour la troupe de Pier-Luc Giguère, mais les visiteurs profitent de multiples avantages numériques et frappent juste lors d’un ...

LIRE LA SUITE
Faux pas en début de série pour les Chevaliers

Publié le 14 mars 2026

Faux pas en début de série pour les Chevaliers

Les séries de la Coupe Jimmy-Ferrari se poursuivaient pour Lévis alors qu’ils accédaient aux quarts de finale de la Ligue de hockey M18 AAA. Hier soir à domicile, leur opposant était le Phénix du Collège Esther-Blondin. Les Chevaliers sont les premiers à s’inscrire au pointage. Malek Bélanger récupère la rondelle et ouvre le bal, un but inscrit ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge