Le Cool FM partage les honneurs avec Thetford après deux matchs intenses

Le Cool FM de Saint-Georges et l’Assurancia de Thetford Mines ont offert un début de série animé dans cette rivalité régionale. Saint-Georges a remporté le premier match 2-1 en double prolongation vendredi au Centre sportif Lacroix-Dutil, avant de s’incliner 6-3 le lendemain à Thetford Mines. La série est donc maintenant égale 1-1.

Lors du premier duel disputé à Saint-Georges, les deux équipes se sont livré une bataille serrée qui est demeurée sans but pendant près de deux périodes et demie.

Thetford a finalement ouvert la marque en troisième période lorsque Nicolas Ouellet a fait bouger les cordages à 4:24. Le Cool FM n’a toutefois pas tardé à répliquer. Jason Lavallée a créé l’égalité à 8:40, complétant un jeu amorcé par William Leblanc et Charles-Antoine Paiement.

La rencontre s’est ensuite transportée en prolongation, puis en deuxième période supplémentaire. C’est finalement Kyle Hardy qui a tranché le débat après 2:32 de jeu en double prolongation, donnant la victoire 2-1 au Cool FM grâce à des aides de Jérémy Martin et Dylan Labbé.

Thetford réplique dans le deuxième match

Le lendemain à Thetford Mines, l’Assurancia a rapidement pris l’avance lorsque Alexandre Goulet a marqué après seulement 1:41 de jeu.

Saint-Georges a toutefois répondu rapidement. William Leblanc a nivelé la marque en avantage numérique avant que Charles-Antoine Paiement ne donne les devants au Cool FM en première période. Leblanc a ensuite inscrit son deuxième but du match tôt en deuxième engagement pour porter la marque à 3-1.

Les locaux ont cependant renversé la vapeur en troisième période. Samuel Hould et Alexandre Goulet ont tour à tour marqué pour créer l’égalité. Pascal Laberge a ensuite donné l’avance aux siens, avant que Goulet ne complète son tour du chapeau en avantage numérique. Bruno-Carl Denis a finalement scellé l’issue du match dans un filet désert pour confirmer la victoire de 6-3.

Malgré la défaite dans le deuxième duel, William Leblanc a été l’un des joueurs les plus productifs pour le Cool FM au cours de ces deux matchs. L’attaquant a inscrit deux buts lors du deuxième affrontement et a également récolté une aide lors du premier match.

La série se poursuivra maintenant à Saint-Georges. Le Cool FM sera de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil le vendredi 20 mars à 20 h pour le troisième match de cette série face à l’Assurancia de Thetford Mines. Les deux équipes reprendront ensuite la route vers Thetford Mines pour le match 4, prévu le samedi 21 mars.