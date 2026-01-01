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Étape 4 du Tour de Beauce

Le boulevard Champlain porte chance aux Québécois

durée 06h00
14 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Un Québécois a remporté pour la deuxième année de suite l’étape de Québec du Tour de Beauce.

Le boulevard Champlain porte chance aux athlètes d’ici avec la victoire surprise de Jacob Roy de l’équipe Les Régis.

Le jeune cycliste de 19 ans pointait au 65e rang du classement avant la courte épreuve de 7,9 kilomètres qu’il a avalé en 10 m 04 s, à plus de 47 km/h de moyenne

En raison des travaux liés au futur tramway autour de Grande Allée, l’organisation a dû revoir sa stratégie mais ce n’est pas le vainqueur du jour qui va se plaindre de l'absence d'un critérium.

Une victoire d’étape dans une course UCI est toujours un beau fait d’armes à inscrire à son palmarès. Pour Jacob Roy, il s’agit du plus bel exploit de sa jeune carrière.

« C’est vraiment incroyable. J’étais très motivé mais je ne pensais jamais réussir. J’étais nerveux et j’attendais les derniers coureurs à passer. »

Roy avoue qu’il n’aurait pas pris dix mètres de plus dans la côte de Sillery. « Gagner c’est une méchante surprise ! C’était une épreuve parfaite. J’ai un contre-la-montre exactement la même distance chaque mercredi et j’ai appris assez vite à gérer l’effort. J’ai toujours cru que je pouvais le faire et j’ai réussi ! Je vais pouvoir construire là-dessus», a-t-il confié avec fierté.

Un autre Québécois a pris le 2e rang. Le grand Joel Plamondon a franchi la ligne d’arrivée avec un retard de deux secondes seulement sur son compatriote Roy.

« J’avais de bonnes jambes mais je peux en avoir trop gardé pour la bosse. Je suis unpeu déçu de rater la victoire de si peu. Faut arrêter d’y penser et réfléchir à l’étapefinale. C’est possible de bien faire aussi. » Le Néo-Zélandais Marshall Erwwod complète le podium, suivi par Nicolas Gauthier.

Le contre-la-montre n’a pas eu d’incidence sur le classement général. En vertu de sa 5e place à Québec, le Colombien Wilmar Andres Paredes Zapata conserve le maillot jaune, ainsi que le maillot blanc des points. Son coéquipier Diego Camargo, champion du Tour de Beauce 2025, n’est pas très loin derrière et il se battra pour préserver son titre.

Jérôme Gauthier (Project Echelon) se retrouve désormais avec le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

Enfin, le classement de la montagne est toujours mené par le Québécois Samuel Couture.

Le départ de la dernière étape aura lieu aujourd'hui dès 11h au centre-ville de Saint-Georges (120e rue).

Le Tour de Beauce 2026 couronnera alors son champion. L’équipe Medellin est en bonne posture avec trois cyclistes dans le top 10, mais des surprises sont toujours possibles.

Lors des dernières présentations du Tour de Beauce, la dernière étape en circuit urbains’est terminée par un scénario imprévisible. La plupart des dix premiers au classement général peuvent toujours espérer l’emporter.

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