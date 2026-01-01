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Série éliminatoire 4 de 7 LHJAAAQ

Les Condors prennent les devants dans la série contre Joliette

durée 14h15
16 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont bien amorcé leur parcours éliminatoire ce vendredi 14 mars, en signant une victoire de 4-2 face aux Prédateurs de Joliette, au domicile des Beaucerons.

Dans un duel serré pendant une bonne partie de la rencontre, les Condors ont fait la différence en troisième période pour prendre l’avance 1-0 dans cette série quatre de sept.

Les Condors ont ouvert la marque tôt dans la rencontre. Justin Breton a fait vibrer les cordages à 2:57 de la première période, complétant un jeu préparé par Olivier Boutin et Charles-Albert Pouliot. Les visiteurs ont toutefois répliqué avant la fin de l’engagement. Félix Ouellet a nivelé la marque à 11:27, permettant aux Prédateurs de rentrer au vestiaire avec un pointage de 1-1.

Après une deuxième période sans but, les deux formations ont offert un troisième engagement animé. Yan Rivière a redonné l’avance aux Condors à 6:48 en avantage numérique, aidé par Emerik Paris et Olivier Boutin. Joliette a toutefois rapidement répondu, Massimo Petrut profitant lui aussi d’un avantage numérique pour créer l’égalité à 8:00.

Les Condors ont finalement repris les devants en fin de rencontre. Charles-Albert Pouliot a inscrit le but gagnant à 17:31, avant qu’Élie Champagne ne scelle l’issue du match dans un filet désert à 19:22.

Charles-Albert Pouliot a connu une soirée productive en inscrivant le but décisif de la rencontre, ce qui lui a valu la première étoile du match. Devant le filet, le gardien Luc-Antoine Labbé s’est également illustré et a été nommé troisième étoile de la partie.

La série se poursuit à Saint-Georges

Les Condors tenteront maintenant de doubler leur avance dans la série lors du deuxième match, qui se disputera ce mercredi 18 mars à 20 h à Saint-Georges.

La confrontation se transportera ensuite à Joliette pour les troisième et quatrième matchs, prévus le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars.

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