38e finale à Saint-Georges
Un autre Colombien champion du Tour de Beauce
Par Salle des nouvelles
Le Colombien Wilmar Andres Paredes Zapata, de la formation Medellin, est le nouveau champion du 38e Tour de Beauce.
Vêtu du maillot jaune de meneur, le cycliste de 30 ans a même profité du travail exemplaire de ses équipiers pour arracher la victoire de cette 5e et ultime étape dans les rues de Saint-Georges.
Le difficile circuit urbain de 13 tours et 132,6 kilomètres a été parcouru en 3 h 17 m 00 s, à une vitesse moyenne de 40,4 km/h.
Toujours bien positionné, Paredes Zapata a négocié parfaitement le dernier virage serré avec un peu plus de 300 mètres à faire pour filer vers la ligne sans trop craindre le retour de ses adversaires.
Gauthier deuxième
Tout juste derrière, le Québécois Jérôme Gauthier (Project Echelon) a bien tenté de combler l’écart au sprint, mais il n’était pas déçu de sa 2e place. Le Néerlandais Boris Van der Voort a terminé 3e de l’étape.
« Quand Paredes est parti à 300 mètres, j’ai vu que ça serait difficile mais j’ai tout donné en espérant qu’il ralentisse mais ce n’est pas arrivé ! Je suis quand même content de finir 2e », a expliqué Gauthier.
Selon lui, les Colombiens ont un peu menotté cette dernière journée. « C’était un peu plus contrôlé qu’à l’habitude, surtout la montée principale. Ils étaient plus forts que tout le monde. Personne ne pouvait les battre », a terminé le Québécois qui repart pour une deuxième année avec le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.
Avec la surveillance étroite de l’équipe Medellin, seule une échappée de quatre coureurs a pris le large avec une avance qui n’a jamais atteint les 90 secondes.
En début d’épreuve, les Québécois Bruno Langlois (Vélo Cartel) et Laurent Gervais (Project Echelon) ont tenté de fuir mais sans succès.
Dans l’échappée du jour, le grand Robin Plamondon (Vélo Cartel) s’est illustré avant que les espoirs de leur petit groupe ne soient anéantis avec deux tours à faire.
En liesse
L’hymne national de la Colombie a donc résonné une autre fois sur la 120e Rue, à Saint- Georges, avec la présence de plusieurs fans bruyants et festifs qui chantaient en agitant le drapeau du pays.
Le classement général est demeuré pratiquement inchangé au terme de cette dernière étape.
Le nouveau champion en titre du Tour de Beauce succède à Diego Camargo, qui termine 2e du classement général, alors que Tim McBirney (Project Echelon) a pris le 3e rang après un exploit en solitaire au mont Mégantic. Léo Roy (Entreposage Bluebird) est le meilleur Québécois avec une belle 5e place.
En plus du jaune, Paredes Zapata a aussi raflé le maillot blanc du classement aux points. Enfin, le classement de la montagne a été remporté par le Québécois Samuel Couture, un autre talent local qui a connu une bonne semaine en Beauce.
Une partie de ce peloton 2026 reviendra à Saint-Georges dans moins de deux semaines pour le championnat canadien élite.
Photos et captation vidéo: Maéva Dostie/EnBeauce.com
Montage vidéo: Sylvio Morin/EnBeauce.com
En plus de gagner la 5e étape, le Colombien Wilmar Andres Paredes Zapata, est le nouveau champion du 38e Tour de Beauce.
C'est la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, qui a remis le maillot jaune au grand champion.
Le podium de la 5e étape: dans l'ordre, Wilmar Andres Paredes Zapata, Jérôme Gauthier, et Boris Van der Voort.
Maillot rouge (meilleur jeune) à Jérôme Gauthier; maillot vert (meilleur grimpeur) à Samuel Couture: maillot blanc (meneur aux points) à Wilmar Andres Paredes Zapata.
L'équipe de Medellin a dominé la compétition.