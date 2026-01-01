Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Face aux Prédateurs de Joliette

Les Condors renforcent leur avance en quart de finale

durée 14h00
19 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont appuyé leur avance après une deuxième victoire ce mercredi soir face aux Prétadeurs de Joliette, dans le cadre des quarts de finale pour la Coupe Napa.

Les Condors n’ont pas perdu de temps pour s’imposer, prenant les devants après seulement 8 secondes de jeu grâce à Yan Rivière. Charles-Albert Pouliot a rapidement doublé l’avance, avant que Joliette ne réduise l’écart en avantage numérique. Les visiteurs ont toutefois répliqué avec un but en supériorité numérique de Maxime Poirier pour retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1.

La formation beauceronne a creusé l’écart en deuxième période avec deux buts en l’espace de 20 secondes, signés Élie Champagne et Yan Rivière, ce dernier inscrivant ainsi son deuxième du match. Les Prédateurs ont ajouté un second but en avantage numérique, mais sans pouvoir freiner l’élan des Condors.

En troisième période, Noah Boily est venu compléter la marque, confirmant la victoire de 6-2 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les trois étoiles du match sont des Condors:
- 1re étoile: Justin Breton
- 2e étoile: Yan Rivière
- 3e étoile: Maxime Poirier

La série se poursuit sur la route, à Joliette, pour les troisième et quatrième matchs, prévus le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Chevaliers provoquent un 5e match

Publié hier à 14h00

Les Chevaliers provoquent un 5e match

À l'ouverture du 4e match, hier soir, les Chevaliers de Lévis étaient acculés au pied du mur dans cette série 3 de 5 des quarts de finale, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. La troupe de Pier-Luc Giguère devait renouer avec la victoire pour demeurer en vie devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie. Les Lévisiens ne voudront ...

LIRE LA SUITE
Le Giovannina de Sainte-Marie en finale

Publié hier à 11h00

Le Giovannina de Sainte-Marie en finale

Les séries demi-finale 4 de 7 se poursuivaient en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des matchs 3 et 4 entre le Pavag Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny, d’une part, puis les Mercenaires de Lotbinière au Giovannina de Sainte-Marie de l’autre. Si la série de la route 132 est à ...

LIRE LA SUITE
Défaite en 3e prolongation pour les Chevaliers

Publié le 17 mars 2026

Défaite en 3e prolongation pour les Chevaliers

Après avoir égalisé la série des quarts de finale, samedi, les Chevaliers de Lévis ont encaissé un revers en prolongation au 3e match devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. Les Chevaliers jouent la première période longtemps en zone adverse, mais ne créent pas de situation pour déstabiliser ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge