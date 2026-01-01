Les Condors renforcent leur avance en quart de finale

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont appuyé leur avance après une deuxième victoire ce mercredi soir face aux Prétadeurs de Joliette, dans le cadre des quarts de finale pour la Coupe Napa.

Les Condors n’ont pas perdu de temps pour s’imposer, prenant les devants après seulement 8 secondes de jeu grâce à Yan Rivière. Charles-Albert Pouliot a rapidement doublé l’avance, avant que Joliette ne réduise l’écart en avantage numérique. Les visiteurs ont toutefois répliqué avec un but en supériorité numérique de Maxime Poirier pour retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1.

La formation beauceronne a creusé l’écart en deuxième période avec deux buts en l’espace de 20 secondes, signés Élie Champagne et Yan Rivière, ce dernier inscrivant ainsi son deuxième du match. Les Prédateurs ont ajouté un second but en avantage numérique, mais sans pouvoir freiner l’élan des Condors.

En troisième période, Noah Boily est venu compléter la marque, confirmant la victoire de 6-2 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les trois étoiles du match sont des Condors:

- 1re étoile: Justin Breton

- 2e étoile: Yan Rivière

- 3e étoile: Maxime Poirier

La série se poursuit sur la route, à Joliette, pour les troisième et quatrième matchs, prévus le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars.