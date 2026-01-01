Steeven Mathieu reçoit l'Élitas d'or au 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Le karatéka Steeven Mathieu a reçu l'Élitas d'or lors du 47e Gala du mérite sportif beauceron qui s'est tenu ce samedi 2 mai dernier au Cabaret des Amants à Saint-Georges.

L’athlète de Saint-Joseph a connu une saison exceptionnelle sur la scène internationale en remportant notamment le titre de champion du monde en kata musical armé sur le circuit NASKA, le plus relevé au monde.

Steeven Mathieu, membre des Studios Unis, s’est illustré face aux meilleurs athlètes mondiaux en karaté. En plus de son titre mondial, il a obtenu plusieurs podiums sur le circuit, dont trois premières places au Ocean State Grand National au Rhode Island ainsi que trois deuxièmes positions au Americkick au New Jersey. Ses performances témoignent de sa constance et de sa capacité à rivaliser avec l’élite mondiale. « J'ai fais un retour en compétition, je ne m'étais pas fixé des grands objectifs, mais plus la saison avançait plus je voyais que ça allait bien. J'ai eu la surprise quand j'ai gagné, au début je ne pensais pas! (...) Aujourd'hui je rêve d'aller chercher d'autres titres et de garder la forme », a-t-il mentionné lors de sa remise de prix.

De leur côté, l’athlète de snowboardcross Jacob Lebel et le judoka Mathéo Salazar Boutin ont respectivement remporté les Élitas d’argent et de bronze.

Jacob Lebel, de Sainte-Marie, a démontré une grande détermination au cours de la dernière saison en snowboardcross. Malgré certains défis, il a obtenu une 53e position à l’épreuve de la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne, une 7e place au Sun Peaks NorAm Cup en Colombie-Britannique ainsi qu’une médaille d’argent au championnat canadien junior. À 19 ans, il aspire maintenant à intégrer l’équipe canadienne et à poursuivre son parcours vers les Jeux olympiques.

Malgré son jeune âge, Mathéo Salazar Boutin, du club Judo Beauce, continue de se démarquer sur la scène provinciale et nationale. Il a notamment remporté une médaille de bronze aux Championnats canadiens chez les U16, en plus de participer dans deux catégories d’âge. Il a également récolté plusieurs podiums lors de compétitions provinciales et de l’Est du Canada.

Notons que Bernard Paquet assurait la présidence d’honneur de cette 47e édition. La présidente du comité organisateur, Véronique Paquet, s’est dite à la fois fière et impressionnée par la qualité des candidatures reçues cette année ainsi que par l’engagement constant des partenaires. Elle a tenu à remercier chaleureusement tous les bénévoles impliqués, sans qui l’organisation d’un tel événement ne serait pas possible.

« Je tiens à féliciter tous les athlètes, vous êtes tous des gagnants et vous êtes des inspirations pour tout le monde », a ajouté Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges.

Finalement, près de 250 convives étaient réunis pour cet événement honorant les athlètes, arbitres, équipes, entraîneurs, bénévoles, organisations et événements de la région Beauce-Etchemin. Des vidéos humoristique mettant en scène les animateurs et organisateurs dans différents sports étaient également présentées durant la soirée.

Prix Coup de coeur de Ville Saint-Georges

La soirée a aussi été l’occasion de remettre le prix coup de cœur de la Ville de Saint-Georges au Vélo de montagne MSG pour son apport au développement du sport dans la région.

La Ville a souligné la volonté de cette organisation de vouloir rendre accessible le vélo de montagne dans la région. « Depuis 2013, vélo de montagne MSG transforme cette vision en réalité. Grâce à l'implication de passionnés, ce sont aujourd'hui plus de 23 km de sentiers accessibles à tous qui prennent vie, fruit de milliers d'heures, de bénévolat, de partenariat solide et d'une passion bien enracinée. Mais au-delà des sentiers, ils ont créé bien plus qu'un réseau, un véritable milieu de vie, un terrain de jeu où se croisent débutant, famille et athlètes, tous animés par le plaisir de bouger de respirer et de se sentir un peu plus libre. »

Le président de Vélo de montagne MSG, Tony Grondin, s'est dit agréablement surpris par cette nomination. « Ça nous fait plaisir parce que depuis les trois dernières années on a fait beaucoup de travail et c'est le fun de voir que les gens le reconnaissent! »

Liste des gagnants

Athlétisme

- Lyanna Roy - Saint-René

Baseball

- Océane Lambert - Saint-Joseph

Dek hockey

- Mikael Dupuis - Saint-Georges

Flag Football

- Rosalie Genesse - Saint-Georges

Football

- Nathaniel Fillion - Sainte-Marie

Gymnastique

- Nicolas Fournier - Saint-Georges

Haltérophilie

- Arianne Maheux - Saint-Georges

Hockey

- Xavier Labbé - Saint-Georges

Hors discipline

- Philippe Beaudet (Ski de fond) - Sainte-Marie

Judo

- Mathéo Salazar Boutin - Beauceville

Karaté

- Steeven Mathieu - Saint-Joseph

Multisport

- Stéphanie Dubois-Lemieux - Saint-Georges

Natation

- Emile Bergeron - Saint-Georges

Patinage artistique

- Olivia Lapointe - Sainte-Marie

Rugby

- Catherine Goupil - Saint-Georges

Snowboardcross

- Jacob Lebel - Sainte-Marie

Soccer

- Pedro Miguel David Yara - Saint-Georges

Tennis

- Émile Laflamme - Notre-Dame-des-Pins

Volleyball

- Béatrice Lamontagne - Saint-Gédéon

Arbitre

- Stéphanie Lachance - Saint-Georges

Bénévole

- Nancy Maheux - Saint-Martin

Entraîneur

- Billy Picard - Notre-Dame-des-Pins

Équipe

- Mystiques (baseball féminin) - Beauce-Appalaches

Inclusion

- Nouvel Essor - Sainte-Justine

- Éric Montminy - St-Lambert-de-Lauzon

Coup de cœur de la ville

- Vélo de montagne MSG - Saint-Georges

Évènement

- Triathlon Abénaquis - Sainte-Aurélie