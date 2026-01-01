La rivalité Nordiques-Canadiens au coeur du 24DH St-Georges Ford

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La 11e édition du 24DH Saint-Georges Ford a été lancée ce samedi matin au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, pour un match de 24 heures sous le thème de la rivalité.

Le 24DH Saint-Georges Ford est la plus longue partie de hockey en Beauce. Au total, ce sont soixante joueurs, répartis en deux équipes représentant respectivement les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal.

Pour l’occasion, l’organisation a invité deux anciens joueurs des Nordiques, Marc Fortier et Alain Côté. « On a fait le trajet ce matin depuis Québec pour venir rencontrer les gens de la Beauce », a indiqué Marc Fortier, qui a vécu quelques années dans la région par le passé.

Les deux hockeyeurs ont pris le temps de rencontrer les joueurs avant le lancement de l’événement et ont signé des autographes pour plusieurs citoyens venus les rencontrer.

« On est bien contents d’être là et d’encourager les gens (...) Félicitations à cette gang-là qui embarque sur la glace pendant 24 heures, c’est un méchant défi! Ils sont courageux », a souligné Alain Côté. « C’est pour une bonne cause! », a ajouté son ancien coéquipier.

Rappelons qu’effectivement, l’objectif de cet événement est d’amasser des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui contribue concrètement à l'amélioration des soins de santé dans la région, notamment par l'acquisition d'équipements médicaux essentiels.

Visionnez le reportage vidéo ci-dessus réalisé sur place par EnBeauce.com ce samedi matin.