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Ligue de hockey M18 AAA

Les Chevaliers passent en demi-finale

durée 10h00
20 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers de Lévis ont remporté le 5e match, hier soir, de la série quart-de-finale contre  devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie.

Ils passent ainsi à la prochaine étape au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Hier soir à domicile, la première période donne le droit à deux avantages numériques de chaque côté et du jeu robuste, mais aucune formation ne réussit à déjouer le gardien. Après 20 minutes de jeu à Lévis, 0-0. 

Lévis ouvre la marque avec le tir précis de Chartier qui bat Boulanger dans la lucarne. Quelques instants en avantage numérique, Jacob Boucher met la table pour Jonathan St-Hilaire qui place la rondelle derrière la ligne rouge. À 15:12, Mikael Perreault déjoue Lainesse et réduit l’écart à un seul but. Le Phénix fait face à l’indiscipline lorsque la période est terminée alors qu’ils écopent de deux punitions mineures. 2-1 après 40 minutes. 

Les Chevaliers marquent rapidement en troisième période et c’est le capitaine qui marque avec un tir parfait pour déjouer Boulanger. En avant par deux, tout baigne pour Lévis jusqu’à la 17ᵉ minute que Vincent Devault inscrit son 4ᵉ de la série. Cependant, en avantage numérique dans les derniers moments, Lévis marque et c’est Logan Bêty qui sécurise la victoire.

Les trois étoiles de la rencontre ont toutes été attribuées à des Chevaliers soit Logan Bêty, Jacob Boucher, et Simon Chartier.

Le prochain match des Chevaliers sera le vendredi 27 mars contre le Rousseau-Royal de Laval-Montréal pour les demi-finales de la ligue.

Source: Mathieu Caron

 

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