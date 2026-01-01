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Face aux Marlies de Toronto

Le Rocket de Joshua Roy en difficulté après un revers de 6-2

durée 10h05
4 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste
En collaboration avec Justin Vézina du Rocket de Laval

Le Rocket de Laval s’est incliné 6-2 face aux Marlies de Toronto, ce dimanche après-midi, et se retrouve désormais au bord de l’élimination dans sa série demi-finale de section. L’équipe lavalloise tire maintenant de l’arrière 2-1 dans cette confrontation au meilleur de cinq matchs.

Rapidement dépassé en début de rencontre, le Rocket a accordé quatre buts sans riposte en première période, un retard dont il ne s’est jamais remis. « Après deux périodes, on a plus de chances de marquer que d’en accorder, mais on tire de l’arrière. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de ce match », a reconnu l’entraîneur Pascal Vincent.

Alex Belzile et Owen Beck ont inscrit les deux buts des visiteurs, qui tenteront de prolonger leur saison dès mardi soir à Toronto. Une défaite mettrait fin à leur parcours éliminatoire.

Du côté des Marlies, Logan Shaw, Easton Cowan, Henry Thrun, Alex Nylander, Ryan Tverberg et Cédric Paré ont tous trouvé le fond du filet. Le gardien Artur Akhtyamov a repoussé 26 tirs dans la victoire.

Malgré cette défaite, le Rocket espère rebondir rapidement. « On a 36 heures devant nous pour se remettre dans un bon état d’esprit […] Toute l’année, on a trouvé des moyens pour s’en sortir quand on a fait face à l’adversité », a indiqué Alex Belzile.

Pour les partisans de la Beauce, la série demeure à surveiller alors que Joshua Roy, originaire de Saint-Georges, a déjà marqué deux buts depuis le début de l’affrontement, bien qu’il n’ait pas noirci la feuille de pointage lors de ce troisième match.

Le prochain duel aura lieu ce mardi 5 mai à 19 h, toujours à Toronto. Le Rocket devra l’emporter pour forcer la tenue d’un match ultime vendredi, à la Place Bell.

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